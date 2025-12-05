11 kesên ku di doza İBBê de tehliye bûbûn, hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna ku bi îdiaya gendeliyê li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) tê meşandin de 19 kes hatibûn girtin û bi mehan e di girtîgehê de bûn. Lê ji ber ku navên wan di îdianameyê de cih negirtine, duh biryara tehliyeya 19 kesan hatibû dayîn.
Dihat bendê bûn ku îro sibê ji van kesan heft kes bên berdan, lê bi tevahî 11 kes hatin desteserkirin.
Nehatin tehliyekirin
Piştî îtîraza dozger, kesên ku ji bo wan biryara desteserkirinê hat dayîn ev in: Çagatay Takaoglu, Engin Gonul, Onur Gulin, Bulut Aydoner, Dogukan Arici, İlkay Onok, Savaş Can, Fikri Murat Demir, Faruk Ceyhan, Arzu Can û Burak Arslan.
Piştî biryara desteserkirinê Cîgirê Serokê Koma CHPê Gokhan Gunaydin li ser medyaya civakî derbarê vê mijarê de peyamek belav kir û bertek nîşan da.
Gunaydın destnîşan kir ku tu pêwendî û eleqeya vê pêvajoyê bi hiqûq û edaletê re nîne.
