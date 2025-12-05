TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Kanûn 2025 16:24
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Kanûn 2025 16:28
1 xulek Xwendin

11 kesên ku di doza İBBê de tehliye bûbûn, hatin desteserkirin

Di doza İBBê de derbarê 19 kesan de biryara berdanê hate dayîn û biryara berdewamiya girtina du kesan da. Piştî vê biryarê, ji bo 11 kesên ku tehliye bûn dîsa biryara desteserkirinê hat dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
11 kesên ku di doza İBBê de tehliye bûbûn, hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna ku bi îdiaya gendeliyê li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) tê meşandin de 19 kes hatibûn girtin û bi mehan e di girtîgehê de bûn. Lê ji ber ku navên wan di îdianameyê de cih negirtine, duh biryara tehliyeya 19 kesan hatibû dayîn.

Dihat bendê bûn ku îro sibê ji van kesan heft kes bên berdan, lê bi tevahî 11 kes hatin desteserkirin.

Nehatin tehliyekirin

Piştî îtîraza dozger, kesên ku ji bo wan biryara desteserkirinê hat dayîn ev in: Çagatay Takaoglu, Engin Gonul, Onur Gulin, Bulut Aydoner, Dogukan Arici, İlkay Onok, Savaş Can, Fikri Murat Demir, Faruk Ceyhan, Arzu Can û Burak Arslan.

Piştî biryara desteserkirinê Cîgirê Serokê Koma CHPê Gokhan Gunaydin li ser medyaya civakî derbarê vê mijarê de peyamek belav kir û bertek nîşan da.

Gunaydın destnîşan kir ku tu pêwendî û eleqeya vê pêvajoyê bi hiqûq û edaletê re nîne.

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gendeltî şaredariya stenbolê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê