11 kentte 75 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 kentte gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 75 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından (X) operasyonu duyuran Yerlikaya “Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız,” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eş Başkanları Berna Çelik ve Çınar Altan ile birlikte çok sayıda siyasetçi var.



HDP İzmir il örgütü ile Buca ve Konak ilçelerinde bulunan binalarına da baskın düzenleyen polisin binalardaki araması sürüyor.

23 kişi hakkında da gözaltı kararı

Öte yandan, Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Savcılık, yurttaşların, 1 Ekim Ankara saldırısıyla ilgili paylaşımlarında "örgüt propagandası” yaptığını iddia etti.

23 kişiden kaçının gözaltına alındığına dair ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

(TY)