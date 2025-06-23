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HABER
Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 11:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 13:44
3 dk Okuma

11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan beş kişiye adli kontrol

Mevcutlu olarak gözaltında tutulan 43 kişinin hepsi serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan beş kişiye adli kontrol
Fotoğraf: 11. İstanbul Trans Onur Haftası

İstanbul’daki 11. Trans Onur Yürüyüşü kapsamında dün (22 Haziran) Kadıköy’de bir araya gelen trans+ aktivistlere polis müdahale etti.

Acıbadem sokaklarında toplanan grubu abluka altına alan polis, darbederek 46 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan 39'u, geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Kartal Adliyesi’nden sırayla serbest bırakılan aktivistlerden beşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda imza verme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Emniyet ifadelerinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlaması yöneltilen gözaltılarla ilgili açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇDH) İstanbul Şube, şöyle dedi:

"Gözaltına alınan 3 çocuk dün gece serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer herkes için mevcutlu kararı verildi. Mevcutlu 43 kişi bugün adliyeye çıkartılacak."

11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 60 gözaltı
11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 60 gözaltı
22 Haziran 2025

Dayanışma çağrısı

11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü Komitesi ise yaşanan hak ihlallerine karşı yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dün, Kadıköy’de eylemin başlamasına henüz saatler olmasına rağmen 3 arkadaşımız GBT ile gözaltına alındı. Arkadaşlarımız hakkında saatlerce bilgi alamadık, yani arkadaşlarımız geçici olarak zorla kaybedildi. Şu an kendilerinden haberdarız. Toplam 42 arkadaşımız Kadıköy’de polis işkencesiyle gözaltına alındı; gözaltına alınan 42 kişiden 3’ü çocuk, çocukların işlemleri tamamlandı ve serbest bırakıldılar. Kalan 39 kişi dün gece mevcutlu tutuldu.

"Beyoğlu’nda rastgele gözaltına alınan 4 kişiden 1’i turist, bu 4 kişi de dün gece mevcutlu tutuldu. İfadelerde; daha önce sorulmamış, kişisel verilere saldırı niteliğinde olan, fişleme amaçlı sorular soruldu. Bunun haricinde bazı arkadaşlarımızın dijital güvenlik hakkının ihlal edildiğini öğrendik. Arkadaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve çoğu temel hak ve hürriyeti ihlal edildi. Özetle çocuklar hariç tüm gözaltılar (43 kişi) mevcutlu.

"Tüm bu baskılar, işkenceler ve yıldırma politikaları; bizlerin bir araya gelmesine, bir arada eşit yaşamı savunmasına engel olmadı, olamayacak. 23 Haziran Pazartesi (bugün) günü Kartal Adliyesi’nde arkadaşlarımızın yanında olacağız. Tüm insan hakları savunucularını, lubunyaları, transları, aktivistleri yan yana olmaya çağırıyoruz."

İHD: "Avukatlarımız gözaltına alınan kişilerle görüşememiştir"

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ise dün yaptığı açıklamada, sürece dair şunları söyledi:

"Bugün İstanbul’da yapılan 11. Trans Onur Yürüyüşü nedeniyle toplamda 46 kişi gözaltına alınmıştır. Saat 18.00’den bu yana gözaltı sürecini takip etmek ve bilgi almak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlara saat 22.30’a kadar herhangi bir bilgi verilmemiştir. 22.30’da Emniyet Müdürlüğünde tarafımıza verilen göre gözaltına alınanlardan 42’si İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulmaktadır. Ancak dernek avukatlarımız gözaltına alınan kişilerle görüşememiştir.

"Ayrıca, Emniyet Müdürlüğünde bulunan avukatların müvekkilleriyle görüştürülmemesi, açıkça savunma hakkının engellenmesi ve adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Gözaltına alınanlar arasında çocuklar ve mülteciler de bulunmaktadır. Gözaltı işlemleri açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Bu hukuksuzluğa son verilmesini, avukatların müvekkilleriyle görüşmelerinin engellenmesine son verilmesi ve bütün gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Anayasa MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Trans Onur Haftası insan hakları çağdaş hukukçular derneği insan hakları derneği 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
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