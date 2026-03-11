ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 11.03.2026 15:10 11 Mart 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.03.2026 15:17 11 Mart 2026 15:17
11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü davasında yarın ikinci gün

“12 Mart’ta devamı görülecek duruşmaya tüm hak savunucularını, lubunyaları, feministleri, devrimcileri çağırıyoruz. Bu dava hepimizin!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü davasında yarın ikinci gün
Fotoğraf: MLSA

İstanbul’un Acıbadem semtinde 22 Haziran 2025’te gerçekleştirilen 11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınan 36 hak savunucusu hakkında açılan davanın ilk duruşması dün (10 Mart) İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüldü.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla yargılanan aktivistler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların daha önce LGBTİ+ etkinliklerine katılmış olmaları ve “eylemlere öncülük ettikleri” iddiası suç delili olarak gösterildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre, savunmaların ardından görüşü sorulan savcı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan üç kişi hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Üç kişinin yurt dışına çıkış yasağı kalktı

Aranın ardından kararını açıklayan hakim, duruşmaya katılmayan biri avukat dört kişi hakkında zorla getirme kararı verdi.

Üç kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı, 11 kişi duruşmalardan vareste tutuldu.

Polisler hakkında işkence ve kötü muamele nedeniyle suç duyurusu yapılması talebi ile bazı sanıkların el konulan telefonlarının iadesi ve hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması talepleri ise reddedildi.

Duruşma 12 Mart saat 10.30’a ertelendi.

“Bu dava hepimizin”

11. Trans Onur Yürüyüşü Komitesi, yarınki duruşma için yaptığı çağrıda şöyle dedi:

“22 Haziran 2025’te Başkaldırı/Serhîldan temasıyla gerçekleştirdiğimiz 11. Trans Onur Yürüyüşü günü gözaltına alınan 39 arkadaşımız hakkında 2911’den açılan davanın ilk duruşmasının 1. gününü dün geride bıraktık. Savunması alınan arkadaşlarımızın adli kontrolü kaldırıldı.

“12 Mart’ta devamı görülecek duruşmaya tüm hak savunucularını, lubunyaları, feministleri, devrimcileri çağırıyoruz. Bu dava hepimizin!” (TY)

