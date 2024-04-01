11 ili kadınlar yönetecek

Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilin 5'i büyükşehir olmak 11'ini kadın belediye başkanları yönetecek.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanlarından 6'sı CHP'den, 1'i AKP'den, 4'ü DEM Parti'den seçildi.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (DEM Parti)

Batman’ın en genç Belediye Başkanı ünvanını da alan 31 yaşındaki Sönük, aktif siyasete 2019 yılında başladı. 1993 yılında dünyaya gelen Sönük, lise eğitimi Kozluk'ta tamamladı. 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Sönük, 2019 yılında Bekirhan belediye eşbaşkanlığa seçildi.

Halkımız, bugün eş başkanlığa karşı duranlara, kadına karşı duranlara ve kayyum zihniyetine karşı Batman halkı kararını vermiştir. Herkes bilmelidir ki, bu parti yenilmezdir. Dem Parti kadın partisidir.

Selam olsun yenilmez ruha#DemDemaMeYe #DEMGelirDevranDöner pic.twitter.com/ien4yNGjld — Gülistan Sönük (@gulistan_sonuk) March 31, 2024

Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras (DEM Parti)

1975 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyloji bölümleri mezunu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Diyadin İlçe Belediye Eş Başkanı seçildi. Görev süresini tamamlayamadan yerine kayyım atandı.

Teşekkürler Ağrı

Kimse kaybetmedi Ağrı Halkı kazandı

Spas Agirî #ağrı pic.twitter.com/65fM0OoWX4 — Hazal Aras (@HazalAras04) March 31, 2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (CHP)

1973 yılında Ankara'da doğdu. TBMM 24., 25., 26 ve 27. Dönem Tekirdağ Milletvekilliği yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ankara, Samsun, Çerkezköy ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili görevini yürüttü.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın (CHP)

1983 yılında Edirne'de doğdu. İlkokul eğitimini Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda, Ortaokul ve Lise eğitimini Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Edirne’de avukatlık yapmaya başladı. 2011 yılından bu yana aktif olarak siyasetin içinde yer alıyor. 2019 yılı yerel seçimlerinde 1. sıra Meclis Üyesi olarak listede yer aldı, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.

Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (AKP)

1966'da Antep'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antep’te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Özel sektörde İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı. 22., 23.ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekili. Antep ve bölgenin üst üste 2 dönem milletvekilliği yapan ilk kadın milletvekili. İş hayatına Gaziantep’te yer alan Sanko Holding’de İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak başladı. 18 yıl bu şirkette çalıştı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. Son yerel seçimle birlikte Şahin, Antep Belediye Başkanlığı görevinde üçüncü dönemine girdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük (DEM Parti)

1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunu. Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan danışmanlığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

Siirt Belediye Başkanı Safiye Alağaş (DEM Parti)

Gazeteciliğe, kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) 2007’de muhabir olarak başladı. Daha sonra kadın odaklı haber yapan JINHA’da çalıştı. JINHA’nın 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminin ardından Kamu Hükmünde Kararname’yle (KHK) ile kapatılması sonrası Alagaş, JİNNEWS’'te haber müdürü olarak mesleğini sürdürdü.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu üyesi. 2011’de, Afganistan’daki saldırıda yaşamını yitiren Corriere della Sera muhabiri İtalyan gazeteci Maria Grazia Cutuli adına verilen uluslararası ödüle layık görülerek, “Gazetecilikte Cesaret Ödülü” aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce (CHP)

1970 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre hakim olarak görev yaptı. 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018'den bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. 2009, 2014 ve 2019 yıllarında da Aydın Belediye Başkanı seçildi. Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı (CHP)

1988, Razgrad doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Bilecik'te tamamladı. Lise eğitiminin ardından Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi'nde mimarlık okudu. Lisans eğitimini ardından aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönerek bir mimarlık ofisi açtı.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal (CHP)

1980 yılında dünyaya geldi. 25, 26, 27 ve 28. dönem TBMM'de CHP Afyon milletvekili olarak yer aldı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.(AÖ)