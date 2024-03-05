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Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 08:57
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 08:59
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11 ilde operasyon: 1 ton 180 kilo uyuşturucu bulundu

Bakan Yerlikaya operasyonda ayrıca, 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
11 ilde operasyon: 1 ton 180 kilo uyuşturucu bulundu
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonuna dair bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen "Narkoçelik-4" adlı operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

(AS)

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