11 ilde operasyon: 1 ton 180 kilo uyuşturucu bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonuna dair bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen "Narkoçelik-4" adlı operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣1️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-4”Operasyonlarında:

1️⃣ Ton 1️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

2️⃣3️⃣ bin 4️⃣5️⃣7️⃣ Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗️



2️⃣7️⃣ Zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak… pic.twitter.com/elAhDtc8qb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 5, 2024

(AS)