11 ilde 42 eve baskın yapıldı, 39 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere 10 ilde düzenlenen ev baskınlarında 39 kişi gözaltına alındı.

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52 kişi için gözaltı kararı

Daha önce Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde (ESP) faaliyet yürütenler ile Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de gözaltına alınandı.

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Bir itirafçı beyanın dayandırılarak başlatılan soruşturma kapsamında toplam 52 kişi için gözaltı kararı alındığı, bunlardan 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise hapishanede bulunduğu belirtildi.

42 eve baskın

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Diğer 42 kişinin gözaltına alınması amacıyla İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Urfa'da 17 olmak üzere toplam 42 eve baskın düzenlendi.

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Baskınlarda 39 kişi gözaltına alınırken, baskının daha önce farklı dönemlerde sosyalist mücadele içerisinde yer almış kişileri de hedef aldığı öğrenildi.

"Baskılar bizi susturamaz"

SYKP gözaltılara tepki gösterdi.

Bugün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz’in de bulunduğu çok sayıda devrimci, sosyalist ve muhalif gözaltına alındı. Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz! Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın!

Bugün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz’in de bulunduğu çok sayıda devrimci, sosyalist ve muhalif gözaltına alındı.



Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz!… pic.twitter.com/QNenBT24KX — SYKP (@SYKPgm1) September 15, 2026

(FY)