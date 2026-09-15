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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 10:11 15 Eylül 2026 10:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 11:08 15 Eylül 2026 11:08
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11 ilde 42 eve baskın yapıldı, 39 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen baskınlarda SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
11 ilde 42 eve baskın yapıldı, 39 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere 10 ilde düzenlenen ev baskınlarında 39 kişi gözaltına alındı.

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52 kişi için gözaltı kararı

Daha önce Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde (ESP) faaliyet yürütenler ile Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de gözaltına alınandı.

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Bir itirafçı beyanın dayandırılarak başlatılan soruşturma kapsamında toplam 52 kişi için gözaltı kararı alındığı, bunlardan 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise hapishanede bulunduğu belirtildi.

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Diğer 42 kişinin gözaltına alınması amacıyla İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Urfa'da 17 olmak üzere toplam 42 eve baskın düzenlendi.

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Baskınlarda 39 kişi gözaltına alınırken, baskının daha önce farklı dönemlerde sosyalist mücadele içerisinde yer almış kişileri de hedef aldığı öğrenildi.

"Baskılar bizi susturamaz"

SYKP gözaltılara tepki gösterdi.

Bugün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz’in de bulunduğu çok sayıda devrimci, sosyalist ve muhalif gözaltına alındı. Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz! Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın!

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
operasyon sykp ESP Gözaltı ev baskını
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