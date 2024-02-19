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HABER
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 12:23
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 12:55
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11. Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahipleriyle buluştu

Halkevleri, “Yaşamı yeniden kurmak için yürüyoruz” sloganıyla kuruluşunun 92. yılını kutladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
11. Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahipleriyle buluştu
Fotoğraf: Sendika.Org

19 Şubat 1932’de kurulan Halkevleri, 92. kuruluş yıldönümünü dün (18 Şubat) İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri de sahipleriyle buluştu.

Sendika.Org’un haberine göre, bu yıl 11’incisi düzenlenen ödül töreninde, direnişleriyle, mücadeleleriyle, sergiledikleri dayanışma pratikleriyle gündeme gelenler; sanatlarıyla, eserleriyle, haberleriyle direnenlerin sesi olan sanatçılar ve gazeteciler ödüllerini aldı.

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk konuşma yaptı.

Merttürk, “Bugün işçilerin memleketin dört bir yanında güvencesizliğe meydan okuduğu, kadınların isyanının hiç durmadığı, hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı memleketin her köşesinden seslerin yükseldiği, basının, sanatın, şiirin, kalemin direndiği bir ortamda 92. yılımızı kutluyoruz” dedi.

Törende ödül verilen isimler şöyle:

  • Anayasa Mahkemesi’nin ‘ihlal’ kararlarına rağmen serbest bırakılmayan ve milletvekilliği düşürülen Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay, tutukluluk süresi bitmesine rağmen halen cezaevinde olan Kürt siyasetçi Gültan Kışanak,
  • Cumartesi Anneleri, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı,
  • Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, gazeteci Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay ve BirGün muhabiri İsmail Arı,
  • Akademisyen Zeliha Gizem Sayın,
  • DİSK/Enerji-Sen üyesi FEDAŞ işçileri ve sanatçı Şenol Akdağ, BİRTEK-SEN üyesi Özak Tekstil işçileri, Tarım-Sen üyesi Agrobay Seracılık işçileri,
  • “Kanun Hükmü” filminin yönetmeni Nejla Demirci, “Ötekilerin Dayanışması” belgesel filminin yönetmeni Belgin Şahin,
  • Yaşanabilir bir kent için mücadele eden İstanbul Doğa Savunmaları,
  • 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, kentin yeniden inşası için mücadele veren Yaşam Meclisleri,
  • Amedspor ve Gülsuyu spor kulüpleri,
  • Filistin Diasporası adına Nicola Saafin.

Gece, Feryal Öney’in ezgileriyle son buldu.

(VC)

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