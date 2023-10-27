11. Engelsiz Filmler Festivali’nde Ödüller sahiplerine verildi

Bir arada film izlemenin birleştiriciliğinden ve herkesin kültürel yaşama katılma hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak on birinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin, Ulusal Uzun Yarışma ve Kısa Film Yarışması’nda yarışan filmlerin ödülleri, 26 Ekim Perşembe günü Goethe-Institut Ankara’da gerçekleşen Ödül Töreni’nde sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu komedyen Deniz Özturhan’ın üstlendiği Ödül Töreni’ne British Council’ın Direktörü Gill Caldicott, jüri üyeleri, festival konukları, festival sponsorları ve programda yer alan filmlerin konuklarının yanı sıra birçok davetli isim ile birlikte basın mensubu katıldı.

Deniz Özturhan’ın sinema üzerine kısa gösterisi ile başlayan Ödül Töreni işaret dili, sesli betimle ve İngilizce tercüme eşliğinde erişilebilir olarak gerçekleşti.

Törende ilk olarak festivalin destekçileri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nden Kamu Diplomasi Ataşesi Aryani Manring’in kısa video mesajı yansıtıldı.

Manring mesajında, festivalin sponsorları arasında yer almaktan gurur duyduklarını dile getirerek festival çalışmalarının çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin toplumu nasıl daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirdiğinin güçlü bir örneği olduğunun altını çizdi. Manring’in konuşmasından sonra ise festivalin diğer destekçilerinden British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott sahneye çıktı.

Konuşmaların ardından yedi gün boyunca Ankara’da devam eden Engelsiz Filmler Festivali’nde neler olduğuna dair videonun gösterildiği törende, festivalin programında yer alan ve Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel yapılan “Cumhuriyete Doğru” seçkisindeki “İstanbul’un Çeşmeleri ̇ve İstanbul’da Türk Kadınları” filmi sesli betimleme ile gösterildi.

Kazananlar

Gösterimlerden sonra Kısa Film Yarışması’nın kazananları açıklandı. İlk olarak Seyirci Özel Ödülü’nün açıklandığı törende, Engelsiz Filmler Festivali izleyicilerinin oylarıyla Alireza Kazemipour’un yönettiği “Saç Kırıkları” filmi Seyirci Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Kısa Film Yarışması’nın ödülleri transmedya sanatçısı Çağlar Kimyoncu, Eye Film Museum kısa ve deneysel film sorumlusu Edith van der Heijde ve yönetmen Michael Achtman’ın yer aldığı seçici kurulu tarafından belirlendi.

Yarışmada En İyi Senaryo ödülünün sahibi Seyirci Özel Ödülü’nü de kazanan “Saç Kırıkları” filminin senaristleri Alireza Kazemipour ve Solmaz Mortezavand, En İyi Yönetmen ödülünün sahibi “Elveda Gaston” filmiyle Victor Guilbaud ve En İyi Film ödülünün sahibi ise Houcem Slouli’nin yönettiği “Koşulsuz Tutku” filmleri oldu.

Kısa Film Yarışmasın’da ödül kazananların açıklanmasından sonra festivalin programında yer alan Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananları açıklandı. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Seyirci Özel Ödülü’nün sahibi Belmin Söylemez’in yönettiği “Ayna Ayna” filminin oldu.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nın ödülleri ise sinema yazarı Şenay Aydemir, kurgucu Selda Taşkın ve yapımcı Zeynep Ünal’ın yer aldığı jüri tarafından belirlendi. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda ise En İyi Senaryo ödülünün sahibi yine Seyirci Özel Ödülü’nü de kazanan “Ayna Ayna” filminin senaristleri Belmin Söylemez ve Haşmet Topaloğlu, En İyi Yönetmen ödülünün sahibi “Iguana Tokyo” filmiyle Kaan Müjdeci ve En İyi Film ödülünün sahibi ise Belmin Söylemez’in yönettiği “Ayna Ayna” filmi oldu

Ödül heykelciği verildi

Engelsiz Filmler Festivali programında yer alan Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananlarına verilen ödül heykelciği Ankaralı heykeltıraş Hayri Şengün tarafından tasarlandı. Çalışmalarında çoklu malzeme ve tekniğe yayılarak organik bir form dili kuran Şengün, bu ödül heykelciğini dokunsallığın uyandırılmasına yönelik tasarladı.

Engelsiz Filmler Festivali, 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ile Goethe-Institut salonlarında ve “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden sinemaseverlerle buluştu.

Festival 4-5 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebiliyor. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi eşliğinde gerçekleşiyor.

(EMK)