11. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali için başvurular başladı

11. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) başvuruları kabul etmeye başladı. Festival, 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek.

Başvuru ve detaylar için www.bifed.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvurular için son gün, 1 Nisan.

Yönetmenliğini Petra Holzer’in, koordinatörlüğünü Ethem Özgüven’in üstlendiği festivale bu sene de yönetmenler filmlerini ücretsiz gönderebilecek.

BIFED 2023, dünyanın dört bir yanında süren adalet arayışlarından iklim mücadelelerine, halkların direniş öykülerinden yüzlerce bölgede kapana kısılmış mültecilere kadar geniş temalardaki belgeselleri bekliyor.

"Son dört yılda yapılan belgesellerin yönetmenleri başvurabilir"

BIFED Koordinatörü Ethem Özgüven başvuruların açılmasıyla ilgili şöyle dedi: “Belgesel yapmanın kıymetli bir uğraş olduğu inancıyla ve genel festival anlayışının ancak son yılda yapılan belgesellere yer vermesiyle mücadele için BIFED bu yıl da son dört yılda yapılan tüm ekolojik belgesellerin başvurusuna açık olacak.”

BIFED büyük ödülü Fethi Kayaalp ve ikincilik ödülü Madam Melpo adına veriliyor. Gaia öğrenci kategorisinde ise öğrencilerin eserlerine Naci Güçhan Öğrenci Ödülü veriliyor.

Her sene Ekim ayında BIFED için Bozcaada’ya; bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası film yapımcıları, yönetmenler, akademisyenler, çiftçiler, araştırmacılar, öğrenciler katıldı. BIFED kapsamında Bozcaada'da film gösterimleri, etkinlikler, atölye çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirildi.

BIFED’in uzun zamandan beri gündeme aldığı “Savunanları Savun” teması, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli yollardan geçmekte olan gezegeni ve yaşamı korumaya çalışanların hikâyelerine ses olmaya önem veriyor. BIFED’in 2023’te teması “Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir” oldu.

Sene içerisinde farklı yerlerde BIFED filmlerine ulaşmak mümkün

BIFED’in bir başka önemli faaliyeti de yıl içinde farklı festival, STK, okul, çevre örgütleriyle olan işbirliği: Festival filmleri bugüne dek Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinema Evi, Diyarbakır Ekolojik Film Günleri, Aliağa Çevre Platformu, Marmaris Eğitimsen, Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali, Antalya Tabip Odası gibi farklı oluşum ve coğrafyalarda gösterildi. BIFED filmleri bu ortamlarda herhangi bir maddi karşılık olmadan gösterildi ve gösterilecek.

Festival gösterimleri gibi tüm bu gösterimler de ücretsiz izleniyor. BIFED’in 10. yılında BIFED İspanya’da gösterimler yaptı. Gösterimler, İspanya’nın La Rioja bölgesinde gerçekleşti. 2024 yılında ise BIFED filmleri Berlin, Lübnan ve Yunanistan’da izleyicilerle buluşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da BIFED 2023 ödüllü filmler gösterimleri 27 Ocak Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi’nin ev sahipliğiyle üç seans olarak ücretsiz olarak gösterilecek.

13.30 - Mancorna (24') + Formaldehyde (9') + The Forgotten Nuclear Victims (55')

16.00 Aralkum (13') + The Waiting (15') + X Trillion (69')

18.30 Breaking Social (92')

BIFED 2024’e başvurmak isteyen yönetmen ve yapımcılar bifed.org internet sitesi ile BIFED’in FilmFreeway sayfası ve Festhome üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.

(EMK)