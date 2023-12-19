11. Arjen Arî Şiir Yarışması için başvurular başladı

Kürtçe şiirin çağdaş öncülerinden, 30 Ekim 2012’de hayatını kaybeden Arjen Arî anısına düzenlenen şiir yarışmasının 11.’si için başvurular 11 Nisan 2024’e kadar devam ediyor.

Arjen Arî kimdir?

Yarışma, Arjen Arî’nin yaşamı boyunca emek verdiği Kürt dili ve edebiyatına ve sanatın evrensel değerlerine sahip çıkmak amacıyla Arjen Arî’nin ailesi ve Sor Yayınları (Weşanên Sor) tarafından düzenleniyor.

Yarışmanın seçici kurulu; Necla Arî, Îrfan Amîda, Îsmaîl Dîndar, Serdar Şengül ve Şener Özmen’den oluşuyor.

Kürt dili ve edebiyatının seviyesi yüksek örneklerini yayın dünyasına kazandırmayı ve daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmayı da amaçlayan bu yarışmaya katılma koşulları şöyle:

Ödül Kürtçenin Kurmancî lehçesi ile yazılmış eserlere verilecek.

Ödülü kazanan eser, Sor Yayınları tarafından kitaplaştırılacak.

tarafından kitaplaştırılacak. Arjen Arî’nin ailesi ve Sor Yayınları’nın birlikte belirleyecekleri, Kürt dili ve edebiyatının var olma mücadelesine, Kürt halkının eşitlik talebine destek olup emek vermiş bir kişiye ‘onur ödülü’ plaketi verilecek.

Yarışma daha önce şiir kitabı yayınlanmamış olan her yaştan şaire açık.

Daha önce herhangi bir kurumdan, yarışmadan ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.

Yarışmaya katılacak eserlerin Latin Alfabesi ile yazılmış olması gerekiyor.

Yarışmada ödül kazanan eserin basıma hazırlanması sırasında jürinin eser üzerinde düzenleme yapma hakkı bulunur.

Jürinin ödüle layık eser bulmaması halinde ödül verilmeyecektir.

Yarışmaya gönderilecek dosyaların bir kitap formatında, 64 sayfa (4 forma) olması gerekir.

Dosyalar, A4 formatında, 5 (beş) ayrı nüsha olarak dosyalanarak gönderilmelidir.

Dosyanın tamamını içeren bir adet USB bellek başvuru dosyasında yer almalı.

Bilgisayar dizgisi olmayan ve içine USB bellek konulmayan hiçbir dosya işleme alınmayacak.

Basılı dosyanın, USB belleğin herhangi bir yerinde eser sahibinin açık kimliğini belli edecek isim, işaret, mahlas vb. olmamalı.

Yarışmaya katılacak şairler özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini kapalı bir zarfın içinde gönderecekler.

Yarışmanın sonucu Kürt Dil Bayramı’nda, yani 15 Mayıs 2024’te açıklanacak.

Dosyalar kargo ve postayla aşağıdaki adrese gönderilecek:

Arjen Arî Şiir Yarışması

Yenişehir Mahallesi, Ali Emiri 1. Sk. Nuyap Plaza, Kat: 7, No: 46,

Yenişehir/Diyarbakır

(Songül Argünağa adına)