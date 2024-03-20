11-17 Mart haftasında 10 erişim engeli kararı

Freeweb Turkey, 11-17 Mart haftasında gerçekleşen erişim engelleri listesini ve sansüre ilişkin haberleri derledi.

Tespitlere göre, 10 erişim engeli kararıyla 13 içeriğe erişim yasaklandı.

Mezopotamya Ajansı’na erişim engeli

Kürtçe, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlar yapan Mezopotamya Ajansı'nın internet sitesi mezopotamyaajansi35.com, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Mart tarihli kararıyla erişime engellendi.

Dünyanın en popüler link kısaltma

aracı Bitly’e "teröre finansman sağladığı"

gerekçesiyle erişim engeli

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da sık sık kullanılan dünyanın en popüler link kısaltma aracı Bitly’nin internet sitesine “teröre finansman sağladığı” gerekçesiyle erişime engellendi.

MHP’li Levent Uysal’ın Sırbistan

vatandaşı olması haberlerine erişim engeli

Daha önce sahte teminat mektubuyla 45 milyon euro kredi çekmeye çalışırken yakalandığı iddiasıyla ilgili haberleri engelleten MHP Mersin Mv. Levent Uysal'ın Sırbistan vatandaşlığı olduğuyla ilgili haberler, Uysal'ın talebi üzerine 13 Mart tarihli bir kararla erişime engellendi.

Erişim engeli için İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Levent Uysal, kendi tweet'leri için de erişim engeli talep etti. Kararla Levent Uysal tarafından atılan altı tweet için de erişim engeli emri verildi. Şimdi Uysal'ın söz konusu tweet'leri silmesi gerekiyor.

Levent Uysal'ın Sırbistan vatandaşlığının da olduğunu ortaya çıkaran gazeteci İsmail Arı ile Arı'nın haberini paylaşan gazeteci Bülent Mumay'ın tweetleri için de erişim engeli emri verildi.

Bir Free Web Turkey

paylaşımına da erişim engeli

Levent Uysal’ın Vakıfbank'tan aldığını öne sürdüğü sahte teminat mektubuyla 45 milyon Euro kredi çekmeye çalışırken yakalandığı iddiasıyla ilgili haberlerin erişime engellendiğinin duyurulduğu Free Web Turkey tweeti, Uysal'ın talebi üzerine erişime engellendi.

13 Mart tarihli karar İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

Bülent Cihantimur, 2021'de

oğlunu yurt dışına kaçırmaya

çalıştığı haberlerini 2022'de engelletmiş

Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında "kendi oğlunu yurt dışına kaçırmak" suçlamasıyla şikayetçi olunduğu ve Cihantimur'un ilgili haberleri 2022 ve 2023'te erişime engellettiği ortaya çıktı. Şikayet'in sahibi ise Cihantimur'un eski eşi Eylem Tok.

Ayhan Bora Kaplan

haberlerine erişim engeli

"Örgüt lideri olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın, işlerini çözmesi karşılığında polislere 'maaş' ödediği ve lüks araçlar hediye ettiği iddiasıyla ilgili haberlere, Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin 8 Mart tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

Başhekim yardımcısının

sağlık çalışanları tehdit ettiği

ihaberlerine erişim engellendi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı'nın hastanede çalışan sağlıkçılara WhatsApp grubu üzerinden tehdit mesajı attığı iddiasıyla ilgili haberler, Sakman'ın talebi üzerine Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mart tarihli kararıyla erişime engellendi.

Bilal Erdoğan ve ailesi

hakkındaki haberler erişime engellendi

Bilal Erdoğan, ailesi ve arkadaşları hakkındaki çeşitli iddialarla ilgili haberlerle bu haberlerin erişime engellendiği haberlerinin erişime engellendiği haberlerinin erişime engellendiği haberleri, Erdoğan'ın talebi ve İstanbul And. 3. SCH'nin kararıyla erişime engellendi.

Kararla, haber ve sosyal medya paylaşımlarından oluşan 67 içerik için erişim engeli emri verildi.

Okul müdürünün, kıyafeti nedeniyle

kadın öğretmene uyarı yazısı

hakkındaki haberlere engel

Mersin Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürünün, topuklu ayakkabı ve dizüstü etek giydiği için bir kadın öğretmene "uyarı" yazısı yazdığı iddiasıyla ilgili haberlere müdürün talebi, Mersin 1. SCH'nin 23 Şubat tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

Yanlış implant takan doktor

hakkındaki haberlere erişim engeli

Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Diş Hekimi H.B.Ö'nün, implant yaptırmak için gelen bir hastaya yanlış implant taktığıyla ilgili habere Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Mart tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

(AEK)