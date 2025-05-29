10’uncu Yargı Paketi, Meclis'e sunuldu

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bugün TBMM’ye sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AKP milletvekillerince TBMM'ye sunulan yargı paketi ile ilgili kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yargı paketiyle ilgili Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Güler’in açıklamasından satır başları şöyle:

“Maddelerin birinde hükümlülerin denetimli serbestlikten yaralanabilmesi için koşullu salıverme tarihine kadar ceza infaza kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az 10’da 1’ini ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bir diğer madde ikinci kez mükerrerlerin koşullu salıvermeden yararlanmasına imkân getiriyoruz. Teklifimiz ile yine iyi hâl durumunun ve koşullu salıverme şartlarının güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda olanlar için cezanın 4’te 3’ü infaz etmeleri durumunda koşullu salıverme hakkını tanıyoruz. Bu kapsamda cezaevlerinde 19 bin 800 bin civarı mahkûm var.

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Özel infaz usulleri

“Özel infaz usullerinin kapsamını da değiştiriyoruz. Teklifimizde çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde kapsamı genişletiyoruz. Özellikle hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamını kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarıyoruz. Taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda bu süreyi 3 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Diğer yandan konutta infaz kapsamını da genişletiyoruz. Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş bu kişilerin bu süreyi 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımdan 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanıyoruz.

“Hastalık ve engellilik nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hariç olmak üzere, diğer hapis cezalarında Adli Tıp Kurumu’na göre cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremeyeceğine dair hükümlülere de daha insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerin olumlu yürütülmesi için konutta infaz şartı getiriyoruz. Bu nedenle 3 yerine 5 yıl hapis cezasını konutta infaz imkânı da teklifimizde yer verdik.”

Güler, tutuklu çocuklara ilişkin düzenlemeye de değinerek, İdare ve Gözlem Kurulu’nun uygun görmesi hâlinde bu çocukların eğitim evlerine gönderilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Kürt sorununun çözümüne ilişkin sürece de dikkat çeken Güler, “Önümüzdeki günlerde hem idari tedbirler hem de varsa ihtiyaçlara yönelik yasal düzenlemeler konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz,” dedi. (TY)