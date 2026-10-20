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YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 15:33 20 Ekim 2026 15:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.10.2026 15:37 20 Ekim 2026 15:37
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10’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali 2027’ye ertelendi

Festival Hazırlık Komitesi, açıklamayla erteleme kararını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
10’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali 2027’ye ertelendi
Fotoğraf: FilmAmed
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Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği ile Kayapınar Belediyesi’nin “Buradayız! Ceviz Ağacının Nöbetindeyiz” sloganıyla düzenlemeyi planladığı 10’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali, ekonomik ve teknik yetersizlikler nedeniyle 2027 yılına ertelendi.

Festival Hazırlık Komitesi, açıklamayla erteleme kararını duyurdu.

Açıklamada, festivalin yıllardır bağımsız sinemayı, halkların hafızasını ve özgür anlatıları bir araya getirdiği belirtilerek şöyle denildi:

“Bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirmeyi planladığımız festivalimizi, hazırlık sürecinde karşılaştığımız ekonomik ve teknik yetersizlikler nedeniyle 2027 yılına erteleme kararı aldık.

Festivalimizi, hak ettiği sanatsal niteliği ve kolektif emeği gözeterek gerçekleştirmek; filmlerin, yönetmenlerin, sinema emekçilerinin ve izleyicilerin bir araya geleceği alanı daha güçlü koşullarda kurmak istiyoruz.”

FilmAmed 10 yaşında: Ceviz Ağacının Nöbetindeyiz
FilmAmed 10 yaşında: Ceviz Ağacının Nöbetindeyiz
9 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
filmamed filmamed belgesel film festivali
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