TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.09.2026 14:24 25 Îlon 2026 14:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.09.2026 14:29 25 Îlon 2026 14:29
Xwendin Xwendin:  1 xulek

10emîn Pêşengeha Pirtûkan a Amedê wê dest pê bike

10emîn Pêşengeha Pirtûkan a Amedê dê di navbera 26ê Îlonê û 4ê Cotmehê de bi beşdariya Weşanxaneyên Kurdî û gelek weşanxaneyên din bê lidarxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
10emîn Pêşengeha Pirtûkan a Amedê wê dest pê bike
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

10emîn Pêşengeha Pirtûkan a Amedê dê di 26ê Îlonê de dest pê dike.

Pêşengeh bi hevkariya Yekîtiya Weşangerên Tirkiyeyê, Odeya Bazirganiyê ya Amedê û TUYAPê dê li Navenda Fuar û Kongreyan a Navneteweyî ya Mezopotamyayê pêk be.

Pêşangeh di 26ê Îlonê de dest pê dike û wê di 4ê Cotmehê de jî bi dawî bibe.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat weşanxaneyên Kurdî û saziyên ziman û çanda Kurdî jî wê di pêşengehê de cih bigirin û standên xwe vekin.

Amadekariyên pêşengehê berdewam dikin. Pankart û afîşên pêşengehê li navenda Amedê hatine daliqandin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Pêşangeha Pirtûkan a Amedê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê