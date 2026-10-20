10emîn Festîvala Belgefîlman a FîmAmedê taloq bû

Komeleya Sînemayê ya Rojhilata Navîn û Şaredariya Peyasê dê bi dirûşma “Em li vir in! Nobedarên dara gûzê ne” 10emîn Festîvala Belgefîlman a Amedê li dar bixista.
Komîteya Amadekar a belgefîlman li ser hesabê xwe yê medya civakî ragihand ku wan festîval taloqî sala 2027an kiriye.
Daxuyaniya komîteyê ya derbarê taloqkirinê de wiha ye:
“Em wek Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê, bi salan e, sînemaya serbixwe, bîra gelan û vebêjiyên azad li hev dicivînin. Ji ber kêmasiyên teknîkî û aborî yên ku di pêvajoya amadekariyê de em rûbirû man, me biryar da ku em Festîvala FîlmAmedê ya ku me dê îsal a 10emîn li dar bixista, taloqî sala 2027an bikin. Bi hêviya ku em di sala 2027an de, di festîvala xwe de careke din bên gel hev, em malavahiya tevahiya sînemager, kedkarên sînemayê, sazî, dildar û temaşevanên ku heta îro bi keda xwe, bi fîlmên xwe, bi gotinên xwe û bi hevgirtinê FîlmAmed mezin kirine, dikin.”
(AY)