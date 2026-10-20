TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.10.2026 14:21 20 Cotmeh 2026 14:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.10.2026 14:24 20 Cotmeh 2026 14:24
Xwendin Xwendin:  1 xulek

10emîn Festîvala Belgefîlman a FîmAmedê taloq bû

Komîteya Amadekar a 10emîn Festîvala Belgefîlman a Amedê diyar kir ku wan ji ber pirsgirêkên teknîkî û aborî festîval taloqî sala 2027an kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
10emîn Festîvala Belgefîlman a FîmAmedê taloq bû
Fotograf: Ajansa Welat
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Komeleya Sînemayê ya Rojhilata Navîn û Şaredariya Peyasê dê bi dirûşma “Em li vir in! Nobedarên dara gûzê ne” 10emîn Festîvala Belgefîlman a Amedê li dar bixista.

Komîteya Amadekar a belgefîlman li ser hesabê xwe yê medya civakî ragihand ku wan festîval taloqî sala 2027an kiriye.

Daxuyaniya komîteyê ya derbarê taloqkirinê de wiha ye:

“Em wek Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê, bi salan e, sînemaya serbixwe, bîra gelan û vebêjiyên azad li hev dicivînin. Ji ber kêmasiyên teknîkî û aborî yên ku di pêvajoya amadekariyê de em rûbirû man, me biryar da ku em Festîvala FîlmAmedê ya ku me dê îsal a 10emîn li dar bixista, taloqî sala 2027an bikin. Bi hêviya ku em di sala 2027an de, di festîvala xwe de careke din bên gel hev, em malavahiya tevahiya sînemager, kedkarên sînemayê, sazî, dildar û temaşevanên ku heta îro bi keda xwe, bi fîlmên xwe, bi gotinên xwe û bi hevgirtinê FîlmAmed mezin kirine, dikin.”

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Festîvala Belgefîlman a Fîlmamedê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê