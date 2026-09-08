10emîn Festivala Belgefîlman a FilmAmedê ya Navneteweyî taloq bû

10emîn Festivala Belgefîlman a FilmAmedê ya Navneteweyî hate paşxistin.
Di daxuyaniya Şaredariya Peyasê, Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn (OSAD) û komîteya amadekar ya festivalê de; pêvajoya siyasî ya ku li Tirkiyeyê berdewam dike û konên serxweşiyê yên ku ji bo kesên di qonaxên cûda yên şer de jiyana xwe ji dest dane li bajaran hatine vedan, weke sedem hate nîşandan.
Di daxuyaniyê de hate diyar kirin ku bi taybetî konên taziyeyê yên li Amedê, piştî serdemên pevçûnê veguhastine yek ji hevdîtinên berfireh ên civakî.
Pêkhateyên festivalê anîn ziman ku taziye ne tenê ji bo parvekirina şîna malbatan e, di heman demê de ji bo "civakîbûna bîra hevpar û pêvajoya şînê" jî xwedî girîngiyê ye.
Dîroka nû dê piştre bê diyarkirin
Organîzatoran ragihandin ku wan ji ber windahiyên li herêmê, şîna ku tê girtin û hesasiyetên civakê berçav girtine û biryara paşxistina festivalê ji bo dîrokeke paşdetir dane.
Hate diyar kirin ku dîroka nû ya festivalê dê piştre ji raya giştî re bê ragihandin.
(NÖ/AY)