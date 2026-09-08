TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 08.09.2026 15:00 8 Îlon 2026 15:00
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.09.2026 15:01 8 Îlon 2026 15:01
Xwendin Xwendin:  1 xulek

10emîn Festivala Belgefîlman a FilmAmedê ya Navneteweyî taloq bû

Şaredariya Peyasê, Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn (OSAD) û komîteya amadekar a festivalê, ji ber şîn û konên serxweşiyê yên ku li Amed û bajarên din hatibe danîn, 10emîn Festivala Belgefîlman a FilmAmedê ya Navneteweyî taloq kir. Dîroka nû ya festivalê dê piştre bê aşkerekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
10emîn Festivala Belgefîlman a FilmAmedê ya Navneteweyî taloq bû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

10emîn Festivala Belgefîlman a FilmAmedê ya Navneteweyî hate paşxistin.

Di daxuyaniya Şaredariya Peyasê, Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn (OSAD) û komîteya amadekar ya festivalê de; pêvajoya siyasî ya ku li Tirkiyeyê berdewam dike û konên serxweşiyê yên ku ji bo kesên di qonaxên cûda yên şer de jiyana xwe ji dest dane li bajaran hatine vedan, weke sedem hate nîşandan.

Di daxuyaniyê de hate diyar kirin ku bi taybetî konên taziyeyê yên li Amedê, piştî serdemên pevçûnê veguhastine yek ji hevdîtinên berfireh ên civakî.

Pêkhateyên festivalê anîn ziman ku taziye ne tenê ji bo parvekirina şîna malbatan e, di heman demê de ji bo "civakîbûna bîra hevpar û pêvajoya şînê" jî xwedî girîngiyê ye.

Dîroka nû dê piştre bê diyarkirin

Organîzatoran ragihandin ku wan ji ber windahiyên li herêmê, şîna ku tê girtin û hesasiyetên civakê berçav girtine û biryara paşxistina festivalê ji bo dîrokeke paşdetir dane.

Hate diyar kirin ku dîroka nû ya festivalê dê piştre ji raya giştî re bê ragihandin.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
10. FilmAmed Belgesel Film Festivali filmamed Festîvala Belgefîlman a Fîlmamedê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê