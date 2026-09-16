109 kişinin gözaltı süresi uzatıldı, işkence beyanlarına müdahale edildi

"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+'lara yönelik yürütülen operasyonlara karşı dün (15 Eylül) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelenler gözaltına alındı.

Aralarında haber takibi yapan BirGün muhabiri Sarya Toprak, Alman ARD TV muhabiri Sener Azak ile avukatların da olduğu 109 kişi, polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Azak daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı

Gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltına alınanlar üç gruba ayrılarak Vatan Caddesi, Gayrettepe ve Küçükçekmece’de bulunan emniyet yerleşkelerinde tutuluyor. Gözaltı süreler ise 24 saat uzatıldı. Geceyi emniyette geçiren 109 kişinin ifade işlemleri sabah saatlerinde sona erdi. Savcılıktan talimat bekleniyor. Talimat doğrultusunda hak savunucuları adliyeye sevklerin bu gün tamamlanıp tamamlanmayacağı netleşecek.

"Hukuka aykırı uygulamalarla ilerletildi"

Avukat Serhat Alan, "Gözaltına alınma süreci baştan aşağı hukuka aykırı uygulamalarla ilerletildi" dedi.

"2911 sayılı kanunun öngördüğü usullerin yok sayılmasının yanında toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilgili AYM ve AİHM kararları da yok sayıldı" ifadelerini kullanan Avukat Alan, şunları söyledi:

"Daha vahimi gözaltına alınan herkes kolluk tarafından farklı biçimlerde işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Bu uygulamalar içinde saatler süren ters kelepçe uygulaması, hakaret, darp, ayrımcı muamele, sağlık muayenesinde polisle eşliğinde gerçekleştirme dayatması gibi çok geniş bir alan bulunuyor.”

"Emniyet işkence beyanlarını kayda geçirmemeye çalıştı"

Avukat Alan, kapasite yetersizliği nedeniyle gözaltına alınanların farklı bölgelere gönderildiğini söyledi.

Bizler ilk gözaltına alınma işlemi gerçekleştirildiği andan itibaren avukatlar olarak alanda, emniyette takipteydik. 12 saatten fazla görüşmemiz engellendi. Tüm gözaltılar Vatan Emniyet’te toplandıktan sonra kapasite yetersizliği gerekçesiyle Vatan, Küçükçekmece ve Gayrettepe arasında bölüştürüldü. İfadeler 16 Eylül 2026 sabah 7 civarında bitti. Süreç içerisinde polis Gayrettepe'de işkence beyanlarını geçirememeye çalıştı. Gözaltı süresi dolduğu için ve savcılık iddiasına göre işlemler tamamlanmadığı için prosedür gereği 24 saat daha ek gözaltı kararı verildi."

İstanbul Çağlayan'da dün gözaltına alınan hak savunucuları Vatan Caddesi, Gayrettepe ve Küçük Çekmece emniyet yerleşkelerinde tutulmaya devam ediyor. Gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Gözaltında tutulanlar arasında iki de gazeteci yer alıyor. pic.twitter.com/Fwi1WcyAmY — bianet (@bianet_org) September 16, 2026

Ne olmuştu? LGBTİ+’ları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Kaos GL Derneği’nin yedek üyeler de dahil olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyeleri evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınmıştı. Dernek ofisinde de arama yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Ankara’daki soruşturma, “müstehcenlik” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerin Emniyet ifadelerinde Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanan haber ve yazılar, sosyal medya paylaşımları, derneğin finansman ve fon kaynakları ile aldığı hibeler hakkında sorular yöneltilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” adıyla 15 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

(FY)