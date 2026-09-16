ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.09.2026 12:35 16 Eylül 2026 12:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.09.2026 14:31 16 Eylül 2026 14:31
Okuma Okuma:  3 dakika

109 kişinin gözaltı süresi uzatıldı, işkence beyanlarına müdahale edildi

LGBTİ+’lara yönelik gözaltıları protesto eden 109 kişi dün gözaltına alındı. İstanbul'un üç farklı bölgelerine sevk edilen hak savunucuların gözaltı süreleri 24 saat uzatıldı.

Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

Görseli Büyüt
109 kişinin gözaltı süresi uzatıldı, işkence beyanlarına müdahale edildi
Fotoğraf: Gamze Çetinkaya.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+'lara yönelik yürütülen operasyonlara karşı dün (15 Eylül) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelenler gözaltına alındı.

Aralarında haber takibi yapan BirGün muhabiri Sarya Toprak, Alman ARD TV muhabiri Sener Azak ile avukatların da olduğu 109 kişi, polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Azak daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı
Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı
15 Eylül 2026

Gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltına alınanlar üç gruba ayrılarak Vatan Caddesi, Gayrettepe ve Küçükçekmece’de bulunan emniyet yerleşkelerinde tutuluyor. Gözaltı süreler ise 24 saat uzatıldı. Geceyi emniyette geçiren 109 kişinin ifade işlemleri sabah saatlerinde sona erdi. Savcılıktan talimat bekleniyor. Talimat doğrultusunda hak savunucuları adliyeye sevklerin bu gün tamamlanıp tamamlanmayacağı netleşecek.

"Hukuka aykırı uygulamalarla ilerletildi"

Avukat Serhat Alan, "Gözaltına alınma süreci baştan aşağı hukuka aykırı uygulamalarla ilerletildi" dedi.

"2911 sayılı kanunun öngördüğü usullerin yok sayılmasının yanında toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilgili AYM ve AİHM kararları da yok sayıldı" ifadelerini kullanan Avukat Alan, şunları söyledi:

"Daha vahimi gözaltına alınan herkes kolluk tarafından farklı biçimlerde işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Bu uygulamalar içinde saatler süren ters kelepçe uygulaması, hakaret, darp, ayrımcı muamele, sağlık muayenesinde polisle eşliğinde gerçekleştirme dayatması gibi çok geniş bir alan bulunuyor.”

"Emniyet işkence beyanlarını kayda geçirmemeye çalıştı"

Avukat Alan, kapasite yetersizliği nedeniyle gözaltına alınanların farklı bölgelere gönderildiğini söyledi.

Bizler ilk gözaltına alınma işlemi gerçekleştirildiği andan itibaren avukatlar olarak alanda, emniyette takipteydik. 12 saatten fazla görüşmemiz engellendi. Tüm gözaltılar Vatan Emniyet’te toplandıktan sonra kapasite yetersizliği gerekçesiyle Vatan, Küçükçekmece ve Gayrettepe arasında bölüştürüldü. İfadeler 16 Eylül 2026 sabah 7 civarında bitti. Süreç içerisinde polis Gayrettepe'de işkence beyanlarını geçirememeye çalıştı. Gözaltı süresi dolduğu için ve savcılık iddiasına göre işlemler tamamlanmadığı için prosedür gereği 24 saat daha ek gözaltı kararı verildi."

Ne olmuştu?

LGBTİ+’ları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Kaos GL Derneği’nin yedek üyeler de dahil olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyeleri evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınmıştı. Dernek ofisinde de arama yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu.

Ankara’daki soruşturma, “müstehcenlik” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerin Emniyet ifadelerinde Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanan haber ve yazılar, sosyal medya paylaşımları, derneğin finansman ve fon kaynakları ile aldığı hibeler hakkında sorular yöneltilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” adıyla 15 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çağlayan LGBT+ insan hakları saunuvucuları Gözaltı
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
tüm yazıları

bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
İstanbul Barosu'nda seçim süreci başladı: Kaboğlu adaylığını ilan etti
Bugün 09:10
İstanbul Barosu'nda seçim süreci başladı: Kaboğlu adaylığını ilan etti
Yazıcıoğlu’ndan Kozinoğlu’na: Soruşturmalar dönemin Bakanlarına uzanır mı?
15 Eylül 2026
Yazıcıoğlu’ndan Kozinoğlu’na: Soruşturmalar dönemin Bakanlarına uzanır mı?
Buğra Gökçe’nin tutukluluk süresi doldu: Tahliye olana kadar her gün dilekçe verilecek
14 Eylül 2026
Buğra Gökçe’nin tutukluluk süresi doldu: Tahliye olana kadar her gün dilekçe verilecek
Selçuk Mızraklı'dan ilk mesaj: Burada olması gereken benden önce Selahattin Demirtaş’tır
8 Eylül 2026
Selçuk Mızraklı'dan ilk mesaj: Burada olması gereken benden önce Selahattin Demirtaş’tır
Selçuk Mızraklı tahliye oldu
8 Eylül 2026
Selçuk Mızraklı tahliye oldu
Sayfa Başına Git