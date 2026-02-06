105 kişi için tek cümlelik gerekçe: İBB davasında tutukluluk sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi, kamuoyunda “İBB davası” olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Tutuklu sanıklar arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da bulunuyor.

Şahan’ın avukatlarından Hüseyin Ersöz, mahkemeye yaptıkları son başvuruya ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Ersöz’ün aktardığına göre, davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı tutukluluk incelemesinde tüm tutuklu sanıklar hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu karara karşı avukatların İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz ise reddedildi.

“Tebligatla öğrendik”

Avukat Hüseyin Ersöz, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz haftalarda İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutukluluk incelemesi yapmış ve tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bu karara yaptığımız itirazın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini az önce tarafımıza ulaşan tebligatla öğrendik.”

Ersöz, 105 tutukluya ilişkin verilen kararın gerekçesinin son derece genel ve kalıp ifadelerden oluştuğunu vurgulayarak, mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildiğini aktardı: “Üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delillerin durumu ve sanıkların henüz savunmalarının alınmamış olması nedeniyle, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutukluluğun devamına ilişkin kararının dosya kapsamıyla mütenasip ve hukuka uygun olduğu anlaşılmıştır.”

Bu gerekçeye tepki gösteren Ersöz, “Hiçbir hukukçunun bu denli genel ve kalıplaşmış gerekçelerle verilen bir kararı içine sindirebileceğini düşünmüyorum. Cezaevindeki insanlar sayılardan ibaret değildir. Bu karar karşısında herkesin bir vicdan muhasebesi yapması gerekir” dedi.

