1000'i aşkın hastalığı önceden tahmin eden yapay zeka geliştirildi

Avrupalı araştırmacıların geliştirdiği yapay zekaya ‘Delphi-2M’ adı verildi.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Delphi-2M, Britanya’dan yarım milyon katılımcının biyomedikal verilerini içeren UK Biobank veri tabanında eğitildi.

Delphi-2M’le şunlar mümkün olacak:

Hastalar daha yakından izlenebilecek

Önleyici tedbirler daha erken alınabilecek

Sağlık sistemlerinde kaynak kullanımı optimize edilebilecek

Model özellikle kalp krizi gibi hastalıklarda bireylerin risk seviyesini yaş ve klasik faktörlerin ötesinde belirleyebildi. Yapay zeka ayrıca Danimarka’dan iki milyon kişinin üzerinde test edilerek doğrulandı.

Klinik kullanıma hazır değil

Bilim insanlarına göre sistem umut verici sonuçlar verse de henüz klinik kullanıma hazır değil.

İngiliz araştırmacı Peter Bannister veri setlerinin yaş, etnik köken ve mevcut sağlık sonuçları bakımından yanlı olabileceğine dikkat çekti.

Buna rağmen uzmanlar, gelecekte bu tür sistemlerin sağlık hizmetlerini dönüştürebileceğini düşünüyor.

Kalp krizi veya felç analizi yapabilecek

Mevcut yazılımlar genellikle kalp krizi veya felç gibi tek bir hastalık için risk analizi yapabiliyor. Fakat Delphi-2M aynı anda 1000’den fazla hastalığın uzun vadeli riskini tahmin edebiliyor.

King’s College London’dan Prof. Gustavo Sudre çalışmayı şöyle değerlendirdi: “Ölçeklenebilir, yorumlanabilir ve en önemlisi etik açıdan sorumlu bir tahmin modeli geliştirme yolunda önemli bir adım.”

