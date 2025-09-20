ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 17:40
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2025 17:53
2 dk Okuma

1000'i aşkın hastalığı önceden tahmin eden yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları, bir kişinin sağlık geçmişiyle binlerce hastalığın riskini yıllar öncesinden öngörebilen yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
1000'i aşkın hastalığı önceden tahmin eden yapay zeka geliştirildi
Fotoğraf: AA

Avrupalı araştırmacıların geliştirdiği yapay zekaya ‘Delphi-2M’ adı verildi.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Delphi-2M, Britanya’dan yarım milyon katılımcının biyomedikal verilerini içeren UK Biobank veri tabanında eğitildi.

Delphi-2M’le şunlar mümkün olacak:

  • Hastalar daha yakından izlenebilecek
  • Önleyici tedbirler daha erken alınabilecek
  • Sağlık sistemlerinde kaynak kullanımı optimize edilebilecek

Model özellikle kalp krizi gibi hastalıklarda bireylerin risk seviyesini yaş ve klasik faktörlerin ötesinde belirleyebildi. Yapay zeka ayrıca Danimarka’dan iki milyon kişinin üzerinde test edilerek doğrulandı.

Yapay zekâ asistanı Lumo ile söyleşi: Gizliliğe saygı ama ya kapitalizm?
Yapay zekâ asistanı Lumo ile söyleşi: Gizliliğe saygı ama ya kapitalizm?
18 Eylül 2025

Klinik kullanıma hazır değil

Bilim insanlarına göre sistem umut verici sonuçlar verse de henüz klinik kullanıma hazır değil.

İngiliz araştırmacı Peter Bannister veri setlerinin yaş, etnik köken ve mevcut sağlık sonuçları bakımından yanlı olabileceğine dikkat çekti.

Buna rağmen uzmanlar, gelecekte bu tür sistemlerin sağlık hizmetlerini dönüştürebileceğini düşünüyor.

Yapay zekâ çağında çocuklar: Fırsatlardan yararlanırken risklerden nasıl korunacaklar?
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI – 7
Yapay zekâ çağında çocuklar: Fırsatlardan yararlanırken risklerden nasıl korunacaklar?
10 Eylül 2025

Kalp krizi veya felç analizi yapabilecek

Mevcut yazılımlar genellikle kalp krizi veya felç gibi tek bir hastalık için risk analizi yapabiliyor. Fakat Delphi-2M aynı anda 1000’den fazla hastalığın uzun vadeli riskini tahmin edebiliyor.

King’s College London’dan Prof. Gustavo Sudre çalışmayı şöyle değerlendirdi: “Ölçeklenebilir, yorumlanabilir ve en önemlisi etik açıdan sorumlu bir tahmin modeli geliştirme yolunda önemli bir adım.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yapay zeka sağlık
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git