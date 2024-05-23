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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 09:58
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1000. Hafta sergisini gezmek için 24 Mayıs son gün

24 sanatçının farklı yıllarda ürettiği eserlerden oluşan sergi, Cumartesi Anneleri/İnsanlarının 1000 haftalık mücadelesine genel bir çerçeve çiziyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
1000. Hafta sergisini gezmek için 24 Mayıs son gün

Cumartesi Anneleri/İnsanları bu cumartesi buluşmalarının 1000. Haftasında tekrar bir araya gelecek. Bu sefer daha kalabalık bir katılımla...

1000. Hafta sergisi Cumartesi Anneleri/İnsanlarının 1000 haftalık mücadelesine genel bir çerçeve çiziyor. 24 sanatçının farklı yıllarda ürettiği eserlerden oluşan sergi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Karşı Sanat organizasyonuyla hayata geçirildi. 

Sergi, yarın (24 Mayıs) saat 20.00'ye kadar gezilebilir.

İstiklal Caddesi'ndeki Aznavur Pasajında yer alan Adasanat’taki sergiden içeri girerken sizi ilk İsmail Cem Özkan’ın 2024 tarihli iki dijital baskısı karşılıyor. “Karanfil bırakmamız bile yasak” eserlerden biri. Diğeri ise geçen hafta hayatını kaybeden Cumartesi İnsanı, Cemil Kırbayır’ın kardeşi Fatma Kırbayır.

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14 Mayıs 2024

Biriktirdiği hikâyelerden ve dikiş parçaları, eskizler, müzik besteleri gibi parçalardan ilham alan Güneş Terkol'un 2023 tarihli "Vazgeçmeyeceğiz" eseri de girişteki duvarı kaplıyor. 

2023 Temmuz'da Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın katılımıyla "Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi" çalışmaları kapsamında bir hikaye anlatım atölyesi düzenliyor Terkol. Bireysel olandan ziyade kolektif olana odaklanan atölyenin sonunda kumaşlara işlenen hikayeler ortak bir pankartta bir araya geliyor. 

Zana Maran'ın "Meydanlar Cumartesi" illüstrasyon baskısı da Cumartesi İnsanları'nın en kalabalık günlerinden bir an'a odaklanıyor.  

Mekanda en dikkat çeken eserlerden biri ise ikonikleşmiş Vedat Arık fotoğrafından uyarlama bir yağlı boya tablo. 

Kendisi de Cumartesi İnsanları’ndan olan sanatçı Saliha Şanlı'nın da kanaviçeye benzeyen goblen işleme tekniğiyle yaptığı Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın portreleri de sergide yer alıyor.

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cumartesi anneleri Cumartesi Anneleri / İnsanları 1000. hafta
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