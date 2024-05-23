1000. Hafta sergisini gezmek için 24 Mayıs son gün

Cumartesi Anneleri/İnsanları bu cumartesi buluşmalarının 1000. Haftasında tekrar bir araya gelecek. Bu sefer daha kalabalık bir katılımla...

1000. Hafta sergisi Cumartesi Anneleri/İnsanlarının 1000 haftalık mücadelesine genel bir çerçeve çiziyor. 24 sanatçının farklı yıllarda ürettiği eserlerden oluşan sergi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Karşı Sanat organizasyonuyla hayata geçirildi.

Sergi, yarın (24 Mayıs) saat 20.00'ye kadar gezilebilir.

İstiklal Caddesi'ndeki Aznavur Pasajında yer alan Adasanat’taki sergiden içeri girerken sizi ilk İsmail Cem Özkan’ın 2024 tarihli iki dijital baskısı karşılıyor. “Karanfil bırakmamız bile yasak” eserlerden biri. Diğeri ise geçen hafta hayatını kaybeden Cumartesi İnsanı, Cemil Kırbayır’ın kardeşi Fatma Kırbayır.

Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti

Biriktirdiği hikâyelerden ve dikiş parçaları, eskizler, müzik besteleri gibi parçalardan ilham alan Güneş Terkol'un 2023 tarihli "Vazgeçmeyeceğiz" eseri de girişteki duvarı kaplıyor.

2023 Temmuz'da Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın katılımıyla "Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi" çalışmaları kapsamında bir hikaye anlatım atölyesi düzenliyor Terkol. Bireysel olandan ziyade kolektif olana odaklanan atölyenin sonunda kumaşlara işlenen hikayeler ortak bir pankartta bir araya geliyor.

Zana Maran'ın "Meydanlar Cumartesi" illüstrasyon baskısı da Cumartesi İnsanları'nın en kalabalık günlerinden bir an'a odaklanıyor.

Mekanda en dikkat çeken eserlerden biri ise ikonikleşmiş Vedat Arık fotoğrafından uyarlama bir yağlı boya tablo.

Kendisi de Cumartesi İnsanları’ndan olan sanatçı Saliha Şanlı'nın da kanaviçeye benzeyen goblen işleme tekniğiyle yaptığı Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın portreleri de sergide yer alıyor.

Taşın Ağırlığına Yansıyan Hakikatin Yüzü

Hafıza ipiyle örülen sergi: âh Cumartesi aşk

Sergide yer alan sanatçılar: Anıl Olcan, Antonio Cosentino, Arslan Cem Şahin, Berrin Yırtmaç, Bengü karaduman, Cem Dinlenmiş, Cemil Cavit Yavuz, Çağnur Öztürk, Erim Bayrı, Güneş Terkol, Hakan Gürsoytrak, İsmail Cem Özkan, MeMet Güreli, Nalan Yırtmaç, Özcan Yaman, Resul Aytemur, Saliha Şanlı, Selçuk Fergökçe, Şirin İskit, Taner Güven, Temür Köran, Vahit Tuna, Yalçın Karayağız ve Zana Maran. (AÖ)