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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 10:44
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 10:47
1 dk Okuma

"100. Yılında Cumhuriyet'in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti” Sempozyumu

Beykoz Üniversitesi’nde üç gün sürecek sempozyumda 20 konu başlığı altında 6 panel, 40 oturum bulunuyor ve yaklaşık 200 sunum yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/100-yilinda-cumhuriyet-in-kadinlari-kadinlarin-cumhuriyeti-sempozyumu.jpg

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği "100. Yılında Cumhuriyet'in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)" başlıklı uluslararası sempozyum, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık yerleşkesinde düzenleniyor.

Onur Konuğu: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

 Sempozyumda kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alınacak; Cumhuriyet'in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakılacaktır. Uluslararası katılıma da açık olan bu sempozyumun, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân sağlaması bekleniyor.

Üç gün sürecek sempozyumda 20 konu başlığı altında 6 panel, 40 oturum bulunuyor ve yaklaşık 200 sunum yer alıyor.

Açılış Töreninin Onur Konuğu Prof. Dr. Nermin Abadan Unat.

Sempozyum programına buradan ulaşabilirsiniz. 

(EMK)

29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı kadın eserleri kütüpahnesi
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