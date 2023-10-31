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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 10:18
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 10:43
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100. yıl 'anısına' 5 lira madeni para oldu

100 milyon adet basılan '5 Türk lirası' hatıra parası olarak tedavüle girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/darphane-cumhuriyet-in-100-yilina-ozel-hatira-para-basti.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon adet 5 Türk lirası bastı. Madeni paralar Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla tedavüle girdi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde basılan paralar bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretildi.

Toplam hacmi 500 milyon lira olan madeni paranın halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken, ortasında Türkiye yüzyılı logosu bulunuyor.

Bunun solunda “5” rakamı, altta “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında “2023” yer alıyor.

Arka yüzünde ise Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet’in yüzüncü yılı logosu, çevrede: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı bulunuyor. 

(HA)

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