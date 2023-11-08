100 romanı, 100 konservatuvar öğrencisi canlandırıyor

Bursa Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında Murat Daltaban’ın tasarlayıp yönettiği “yüz yıllık SÖZ” performansına ev sahipliği yapıyor.

Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın tasarlayıp yönettiği “yüz yıllık SÖZ” isimli canlı okuma performansı, Cumhuriyet döneminde yazılmış romanlardan seçilen 100 Romanın, Türkiye’nin tüm tiyatro okulları ve konservatuvarlarından davet edilen 100 tiyatro öğrencisi tarafından bir gün içinde, tek bir solukta okunmasıyla gerçekleşecek.

Performans, 12 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Balat Atatürk Ormanı’nda NKT’ye ait ORMANDAKİ KULÜBE’de izleyiciyle buluşacak. Uzun soluklu performansı deneyimlemek isteyen herkes, başlangıç saatinden itibaren diledikleri zaman katılım gösterebilecek.

"Geleneksel sanat anlayışının ötesinde"

Murat Daltaban, “yüz yıllık SÖZ” performansıyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Performans sanatı, sanatçının bedenini ve varlığını kullanarak yapılan canlı sanat eseridir. Sanatçılar izleyicinin önünde doğrudan eyleme geçerek, zaman ve mekânın sınırlarını zorlayan etkileşimli bir deneyim sunar, geleneksel sanat anlayışının ötesine geçerek, izleyiciyle doğrudan iletişime geçer ve onların duygu ve düşüncelerini harekete geçirir. Edebiyat ise roman kahramanları aracılığıyla dönemin tarihi, sosyolojisi ve psikolojisi konusunda bizi bilgilendirir ve bu sayede geçmişi daha iyi anlamamızı sağlar.

Sanat, tarih, sosyoloji

"Bu performans, izleyicilerine sanat, tarih ve sosyoloji açısından zengin bir deneyim sunmayı ve romanların içinde yaşayan karakterlerin dünyasına adım atmalarını hedefliyor.

"Performans sanatçılarının, konservatuvar öğrencilerinden seçilmesi, onların birbiriyle sanatsal ilişkisi ve bir sanatçı olarak sanat eserlerini gelecek nesillere taşıma görevlerini vurguluyor. Açık havada, pastoral bir mekanda gerçekleştirilecek olan performans, hikaye anlatıcılığının kökenindeki doğa-insan ilişkisinden güç alıyor." (AÖ)