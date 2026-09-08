10. Uluslararası FilmAmed Belgesel Film Festivali ertelendi.

Kayapınar Belediyesi, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği (OSAD) ve festival hazırlık komitesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de devam eden politik süreç ve çatışmalı dönemlerde yaşamını yitirenler için farklı kentlerde kurulan taziye çadırları gerekçe gösterildi.

Açıklamada, özellikle Diyarbakır’daki taziye çadırlarının çatışmalı dönemin ardından gerçekleşen kapsamlı toplumsal buluşmalardan birine dönüştüğü belirtildi.

Festival bileşenleri, taziyelerin yalnızca ailelerin yasının paylaşılması açısından değil, “ortak hafıza ve yas sürecinin toplumsallaşması” bakımından da önem taşıdığını ifade etti.

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Festivalin yeni tarihi daha sonra açıklanacak

Organizatörler, bölgede yaşanan kayıplar nedeniyle tutulan yas ve toplumdaki hassasiyetleri gözeterek festivali ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

Festivalin yeni tarihinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Erteleme kararıyla birlikte, 10. Uluslararası FilmAmed Belgesel Film Festivali’ne katılmaya hak kazanan belgeseller ile proje başvurularının sonuçlarının açıklanması da ileri bir tarihe bırakıldı.

Festival komitesi, açıklamasında sürece gösterilen anlayış, sabır ve dayanışma için teşekkür etti.

(NÖ)