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YT: Yayın Tarihi: 08.09.2026 13:09 8 Eylül 2026 13:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.09.2026 13:14 8 Eylül 2026 13:14
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10. Uluslararası FilmAmed Belgesel Film Festivali ertelendi

Kayapınar Belediyesi, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği (OSAD) ve festival hazırlık komitesi, Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli kentlerde kurulan taziye çadırları ve süren yas nedeniyle 10. Uluslararası FilmAmed Belgesel Film Festivali’ni ileri bir tarihe erteledi. Yeni festival tarihi daha sonra açıklanacak.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
10. Uluslararası FilmAmed Belgesel Film Festivali ertelendi
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10. Uluslararası FilmAmed Belgesel Film Festivali ertelendi.

Kayapınar Belediyesi, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği (OSAD) ve festival hazırlık komitesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de devam eden politik süreç ve çatışmalı dönemlerde yaşamını yitirenler için farklı kentlerde kurulan taziye çadırları gerekçe gösterildi.

Açıklamada, özellikle Diyarbakır’daki taziye çadırlarının çatışmalı dönemin ardından gerçekleşen kapsamlı toplumsal buluşmalardan birine dönüştüğü belirtildi.

Festival bileşenleri, taziyelerin yalnızca ailelerin yasının paylaşılması açısından değil, “ortak hafıza ve yas sürecinin toplumsallaşması” bakımından da önem taşıdığını ifade etti.

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Festivalin yeni tarihi daha sonra açıklanacak

Organizatörler, bölgede yaşanan kayıplar nedeniyle tutulan yas ve toplumdaki hassasiyetleri gözeterek festivali ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

Festivalin yeni tarihinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Erteleme kararıyla birlikte, 10. Uluslararası FilmAmed Belgesel Film Festivali’ne katılmaya hak kazanan belgeseller ile proje başvurularının sonuçlarının açıklanması da ileri bir tarihe bırakıldı.

Festival komitesi, açıklamasında sürece gösterilen anlayış, sabır ve dayanışma için teşekkür etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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