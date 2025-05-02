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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 11:04
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ÇHD'DEN '1 MAYIS' RAPORU

10'u çocuk, 11'i avukat toplam 419 kişi gözaltına alındı

ÇHD 1 Mayıs Kriz Masası'nın raporuna göre, 36 kişi geceyi gözaltında geçirdi, geriye kalan 383 kişinin çoğu ise serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şişli, Mecidiyeköy'de eylemcilerin gözaltına alınma anı
Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul adeta ablukaya alındı. Taksim’e çıkmak isteyen yüzlerce kişi, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bir kısmının bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin oluşturduğu 1 Mayıs Kriz Masası, 2 Mayıs saat 05.00 itibarıyla güncel durum raporunu paylaştı. Açıklamaya göre, 1 Mayıs boyunca 10’u 18 yaşının altında, 11’i avukat olmak üzere toplam 419 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Kriz Masası'nın raporuna göre, 36 kişi geceyi gözaltında geçirdi, geriye kalan 383 kişinin çoğu ise serbest bırakıldı. 

1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi
1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi
1 Mayıs 2025

ÇHD'nin gözaltılara ilişkin raporunda şu bilgiler paylaşıldı:

"Gün boyu Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 166 kişi,

Gün boyu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 235 kişi,

Gün boyu Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 9 kişi,

10'u 18 yaş altı,

11'i meslektaşımız,

Toplam 419 gözaltı 1 Mayıs'ta Taksim yolunda gözaltında alındı. (AB)

Haber Yeri
İstanbul
ÇHD 1 Mayıs
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