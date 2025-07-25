ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 11:42
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 17:14
1 dk Okuma

10 TİP'li tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

"Bu düzen, arkasına dizilmeyen herkesi gözaltılarla, baskınlarla susturmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın, bizi böyle sindiremezsiniz!"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
10 TİP'li tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Fotoğraf: TİP Bakırköy

Aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) üye ve yöneticisi 10 kişi, 23 Temmuz’da CHP’nin Bakırköy mitinginde attıkları sloganlar nedeniyle gözaltına alındı.

Dün gece ev baskınlarıyla gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından bugün tutuklama istemiyle Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

“Memleketin yakasından düşün”

TİP İstanbul İl Örgütü, kurumsal sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın’ın da aralarında olduğu 10 yoldaşımız, halkın iradesini savundukları için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu düzen, arkasına dizilmeyen herkesi gözaltılarla, baskınlarla susturmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın, bizi böyle sindiremezsiniz!

“Siz Saray ve etrafındaki bir avuç insansınız; biz ise halkız, milyonlarız. Halkın elinden iradesini ve özgürlüğünü almaya çalışanları durduracağız. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın, memleketin yakasından düşün!”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye işçi partisi operasyon ev baskını Gözaltı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git