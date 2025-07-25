10 TİP'li tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) üye ve yöneticisi 10 kişi, 23 Temmuz’da CHP’nin Bakırköy mitinginde attıkları sloganlar nedeniyle gözaltına alındı.

Dün gece ev baskınlarıyla gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından bugün tutuklama istemiyle Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

“Memleketin yakasından düşün”

TİP İstanbul İl Örgütü, kurumsal sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın’ın da aralarında olduğu 10 yoldaşımız, halkın iradesini savundukları için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu düzen, arkasına dizilmeyen herkesi gözaltılarla, baskınlarla susturmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın, bizi böyle sindiremezsiniz!

“Siz Saray ve etrafındaki bir avuç insansınız; biz ise halkız, milyonlarız. Halkın elinden iradesini ve özgürlüğünü almaya çalışanları durduracağız. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın, memleketin yakasından düşün!”

Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın’ın da aralarında olduğu 10 yoldaşımız, halkın iradesini savundukları için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Bu düzen, arkasına dizilmeyen herkesi gözaltılarla, baskınlarla susturmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın, bizi böyle… pic.twitter.com/WnlDFSo0K7 — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) July 25, 2025

(TY)