10 saliya Zarok TVyê pîroz be

Zarok TVya ku li cîhanê yekemîn û tekane kanala zarokan a bi kurdî ye, 10 saliya xwe bi coşeke mezin pîroz dike.

Zarok TVya ku 10 sal berê rojeka Newrozê, dest bi weşanê kir têkildarî 10emîn salvgera xwe daxuyanî da. Zarok TVyê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir û got:

Em wekî dîyarîya Newrozê dest bi weşanê dikin û êdî hemû zarokên cîhanê li çi temaşe dikin, çawa kêfê dikin; di qada me da, zarokên kurd jî dê ji heman derfetan sûdê wergirin.” Zarok TV 10 salên têr û tijî derbas kir. Niha em kanala zarokan a kurdan ya pêşî û yekane ne û salvegera xwe ya 10em bi heyecaneka mezin pîroz dikin! Zarok TV têkildarî 10 saliya xwe daxuyaniyek da û wiha cih da daxuyaniyê: “Di van 10 salan da, em dilxweş in ku û herweha bawer dikin ku di serî da li welatê me li seranserê cîhanê bi milyonan zarokên kurd ji me hez kir. Em Zarok TV, me di van deh salan da hewl da ku zarokên kurdan di zimanê xwe yê dayikê da xwe bigihînin berhem û naverokên baş, şên û perwerdeker û valahîyeka mezin dagirin. Îro Zarok TV êdî ji kanaleka televîzyonê wêdetir e û em dixwazin ku di qada xwe da pêşengîya jîndarkirina mîrata çand û zimanekî bikin.” Em bi çalakîyên xwe yên 10 salîyê, bi temaşevanên xwe ra dicivin! “Zarok TV di çarçoveya pîrozkirina sala 10emîn da bernameyek amade kir ku bi nîşandana fîlmên xweş, lîstikên şanoyê û konseran tijî ye. Wan 10 salan, ji bo ku zarok di zimanê dayikê da xwe bigihînin navarokên serkeftî, di serdemên nû da jî em dê bi naverokên xwe yên perwerdeker û pêşdabir weşana xwe bidomînin. Dîsa di serdema nû da, em armanc dikin ku pêşketinên teknolojîk ji nêztir bişopînin, di platformên dijîtal da bêhtir cih bigirin û bêhtir bigihîjin bînerên xwe. Em dizanin ku, Zarok TV ji bo kurdan êdî ne bi tenê kanaleka zarokan e; ew dibistanek e ku zarokên kurdan bi çanda xwe ra danûstandinê bikin, bi xwe ewle bi zimanê xwe yê dayikê ra pêwendîyê deynin û hem kêfê bikin hem fêr bibin. Di bingeha eleqeya mezin ya temaşevan û dêbavan ya deh sale da; naverokên ku em bi hezkirin hildiberînin, produksîyonên ku xeyalsazîya zarokên kurd dewlemend dikin û pêwendîya me ya xurt ya bi mîrata me ya çandî ra heye.” Em hemû temaşevan û dêbavên xwe, vedixwînin ku bibin parçeyekê vê roja taybet û beşdarî pîrozbayîyên me bibin! Di gel rêz û silavan, Lijneya Weşanê ya Zarok TVyê Pêwendî: E-name: [email protected] Web: https://zaroktv.com.tr

Zarok TVya me bû 10 salî 🤩 Peyameka Ciwan Haco ji bo salvegerê heye: ji bo me û ji bo we 😍🥳📺 #zaroktvbû10salî @ciwan_haco pic.twitter.com/OO4oW6tEwj — Zarok TV (@ZarokTV) March 1, 2025

Bernameya Çalakiyan

10ê Adara 2025an Duşem

Xêzefîlm: Şînok

Saet: 14:00

Cih: ÇandAmed / Amed

11ê Adara 2025an sêyem

Şano: Sê Ezezok

Saet: 14:00

Cih: ÇandAmed / Amed

12ê Adara 2025an çarşem

Xêzefîlm: Gergerok

Saet: 14:00

Cih: ÇandAmed / Amed

13ê Adara 2025an Pêncşem

Xêzefîlm: Masîreşka Biçûk

Saet: 14:00

Cih: ÇandAmed / Amed

14ê Adara 2025an în

Xêzefîlm: Masha û Hirço

Saet: 14:00

Cih: ÇandAmed / Amed

15ê Adara 2025an şemî

Konsera Salvegera Avabûna Zarok TVyê ya 10 (Koroya Zarokan ya Zarok Mayê & Şubadap)

Saet: 14:00

Cih: ÇandAmed / Amed