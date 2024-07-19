10 milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis'te

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerinin de aralarında olduğu 10 milletvekili hakkında düzenlenen fezlekeler, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan fezlekeler, Karma Komisyon’a gönderildi.

MA’nın haberine göre; hakkında fezleke düzenlenen isimler şöyle:

DEM Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Meral Danış Beştaş, Sırrı Sakık,

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır,

AKP Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı,

MHP Milletvekili Semih Işıkver,

İYİ Parti milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Burak Akburak,

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül.

(RT)