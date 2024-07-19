ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2024 16:15
1 dk Okuma

10 milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis'te

AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve DBP'li 10 milletvekili hakkındaki fezlekeler Karma Komisyon'a gönderildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
10 milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis'te
*Fotoğraf: AA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerinin de aralarında olduğu 10 milletvekili hakkında düzenlenen fezlekeler, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan fezlekeler, Karma Komisyon’a gönderildi.

MA’nın haberine göre; hakkında fezleke düzenlenen isimler şöyle:

DEM Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Meral Danış Beştaş, Sırrı Sakık,

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır,

AKP Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı,

MHP Milletvekili Semih Işıkver,

İYİ Parti milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Burak Akburak,

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül.

(RT)

fezleke dokunulmazlık
Sayfa Başına Git