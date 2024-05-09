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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 10:49
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 10:49
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10 kentte ev baskınları: 72 gözaltı

Ev baskınlarıyla gözaltına alınan birçok kişi, dünkü ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
10 kentte ev baskınları: 72 gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde yapılan ev baskınlarında kaç kişinin gözaltına alındığına dair bugün açıklama yaptı. 

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, 10 kentte yapılan ev baskınlarında 72 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Urfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlara “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiaları yöneltildi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, gözaltına alınan birçok kişi dünkü (8 Mayıs) ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. (TY)

operasyon gözaltılar İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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