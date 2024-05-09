10 kentte ev baskınları: 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde yapılan ev baskınlarında kaç kişinin gözaltına alındığına dair bugün açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, 10 kentte yapılan ev baskınlarında 72 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Urfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlara “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiaları yöneltildi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, gözaltına alınan birçok kişi dünkü (8 Mayıs) ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. (TY)