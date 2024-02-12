10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi: Her gün daha da çoğalarak varız!

İstanbul Kadıköy’de 10 Şubat Cumartesi Günü siyasi partilerin homofobik ve transfobik söylemlerini protesto etmek ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerini anmak için bir araya gelen LGBTİ+’lara polis saldırdı. En az 11 kişiyi işkence ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların tamamı dün (11 Şubat Pazar) itibariyle serbest bırakıldı.

Bir kişiye adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı

10. İstanbul Trans Onur Haftası konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşımız haftada 2 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elbette ki gerekli olan tüm itirazlarımızı yapacağız. 6 Şubat Depremi'ni anmak, unutmamak, unutturmamak asla bir suç teşkil edemez.”

“Arkadaşımız su, tuvalet, yemek gibi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak dün akşamüstünden bu öğlen saatlerine dek, güvensiz bir ortamda kendisine `maddesi olup olmadığını' soran yoksunluk yaşayan bir kişiyle beraber tutulmuştur.”

“Sistematik bir biçimde, miting alanları, karakol gibi polis kontrolünden geçilmiş, sterilleştirilmeye çalışılan alanlarda, biz lubunyaları "Kimyasal Madde Bağımlılığı" veya "Akli Dengesi Yerinde Değil" raporlu olan kişilerle bir araya getiriyorsunuz. Bizi fiziksel can güvenliğimizle tehdit ediyorsunuz, bunu farkındayız fakat yılmıyoruz, mücadelemizden vazgeçmiyoruz.”

“Trans cinayetlerinin ve intiharlarının hepsinde sizlerin ve bu ahlakçı sisteminizin kirli elleri var. Arkadaşımıza uygulanan işkenceyle gözaltı ve devamında gece boyunca süren kötü muameleyle alıkonma kabul edilemez. Translar olarak buradan bir kez daha söylüyoruz, sokaklardan, kampüslerden, meclisten, iş yerlerinden, hastanelerden, yaşamın hiçbir alanından bizi uzaklaştıramazsınız. Varız ayol. Her gün daha da çoğalarak varız! Yaşamın her alanında, yaşasın trans mücadelemiz!”

POLİS ŞİDDETİYLE GÖZALTINA ALINDILAR İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi: Ellerinizi yaşamlarımızdan ve şehirlerimizden çekin

(EMK)