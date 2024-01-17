ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 17:36
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 17:41
1 dk Okuma

10. İstanbul Trans Onur Haftası: Ecelimizle ölmek istiyoruz

Komite’nin pankart asma eylemi sonrasında iki kişi gözaltına alındı. Açıklamada“Gözaltına alınan 2 arkadaşımıza ifadeleri sırasında yöneltilen “sözde” trans bayrağı söylemi bizleri kriminalize etmekten, hedef göstermekten başka hiçbir şey değildir” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
10. İstanbul Trans Onur Haftası: Ecelimizle ölmek istiyoruz

İstanbul’da Damla isimli trans kadının intiharı üzerine İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi Kadıköy Söğütlüçeşme’ye pankart astı.

Komite X’teki paylaşımında, “intihar haberini “Trans intiharları politiktir!” diyerek duyurdu.  

Komite’nin pankart asma eylemi sonrasında iki kişi gözaltına alındı. Açıklamada“Gözaltına alınan 2 arkadaşımıza ifadeleri sırasında yöneltilen “sözde” trans bayrağı söylemi bizleri kriminalize etmekten, hedef göstermekten başka hiçbir şey değildir” denildi.

“Varız yani aşkım”

Açıklama şöyle:

Kadıköy Söğütlüçeşme’den bir kez daha haykırıyoruz: ECELİMİZLE ÖLMEK İSTİYORUZ. Ne polis devletiniz, ne işkenceleriniz, ne soruşturmalarınız sesimizi kısmaya yetmez çünkü öfkeliyiz. Alacaklıyız, bize bi yaşam borçlusunuz ve bunu elde edene kadar alanlarda var olmaya devam edeceğiz."

"Hazımsızlık için önerimiz soda, iyi gelir. Pankart asımından sonra gözaltına alınan 2 arkadaşımıza ifadeleri sırasında yöneltilen “sözde” trans bayrağı söylemi bizleri kriminalize etmekten, hedef göstermekten başka hiçbir şey değildir."

"Bir kez daha haykırıyoruz tüm hedef göstermelerinize, kriminalize etmelerinize, katletmenize, intihara sürüklemenize rağmen biz translar bir aradayız, buradayız. Varız yani aşkım. Hoşgörünüzle var olmadık ki nefretinizle bitelim.”

(EMK)

istanbul onur haftası LGBTİ +
ilgili haberler
21. İstanbul Onur Yürüyüşü: Lubunyalar Nişantaşı'nda gökkuşağı bayrağı sallandırdı
25 Haziran 2023
/haber/21-istanbul-onur-yuruyusu-lubunyalar-nisantasi-nda-gokkusagi-bayragi-sallandirdi-280823
İstanbul Onur Yürüyüşündeki polis şiddetine karşı suç duyurusu
7 Temmuz 2022
/haber/istanbul-onur-yuruyusundeki-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu-264262
İstanbul Onur Yürüyüşü’ndeki hak ihlalleri sıralandı
27 Haziran 2022
/haber/istanbul-onur-yuruyusu-ndeki-hak-ihlalleri-siralandi-263835
İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 373 kişi serbest bırakıldı
27 Haziran 2022
/haber/istanbul-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinan-373-kisi-serbest-birakildi-263791
10. İstanbul Onur Yürüyüşü
2 Temmuz 2012
/galeri/10-istanbul-onur-yuruyusu-284939
ilgili haberler
21. İstanbul Onur Yürüyüşü: Lubunyalar Nişantaşı'nda gökkuşağı bayrağı sallandırdı
25 Haziran 2023
/haber/21-istanbul-onur-yuruyusu-lubunyalar-nisantasi-nda-gokkusagi-bayragi-sallandirdi-280823
İstanbul Onur Yürüyüşündeki polis şiddetine karşı suç duyurusu
7 Temmuz 2022
/haber/istanbul-onur-yuruyusundeki-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu-264262
İstanbul Onur Yürüyüşü’ndeki hak ihlalleri sıralandı
27 Haziran 2022
/haber/istanbul-onur-yuruyusu-ndeki-hak-ihlalleri-siralandi-263835
İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 373 kişi serbest bırakıldı
27 Haziran 2022
/haber/istanbul-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinan-373-kisi-serbest-birakildi-263791
10. İstanbul Onur Yürüyüşü
2 Temmuz 2012
/galeri/10-istanbul-onur-yuruyusu-284939
Sayfa Başına Git