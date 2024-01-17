10. İstanbul Trans Onur Haftası: Ecelimizle ölmek istiyoruz

İstanbul’da Damla isimli trans kadının intiharı üzerine İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi Kadıköy Söğütlüçeşme’ye pankart astı.

Komite X’teki paylaşımında, “intihar haberini “Trans intiharları politiktir!” diyerek duyurdu.

Komite’nin pankart asma eylemi sonrasında iki kişi gözaltına alındı. Açıklamada“Gözaltına alınan 2 arkadaşımıza ifadeleri sırasında yöneltilen “sözde” trans bayrağı söylemi bizleri kriminalize etmekten, hedef göstermekten başka hiçbir şey değildir” denildi.

“Varız yani aşkım”

Açıklama şöyle:

Kadıköy Söğütlüçeşme’den bir kez daha haykırıyoruz: ECELİMİZLE ÖLMEK İSTİYORUZ. Ne polis devletiniz, ne işkenceleriniz, ne soruşturmalarınız sesimizi kısmaya yetmez çünkü öfkeliyiz. Alacaklıyız, bize bi yaşam borçlusunuz ve bunu elde edene kadar alanlarda var olmaya devam edeceğiz."

"Hazımsızlık için önerimiz soda, iyi gelir. Pankart asımından sonra gözaltına alınan 2 arkadaşımıza ifadeleri sırasında yöneltilen “sözde” trans bayrağı söylemi bizleri kriminalize etmekten, hedef göstermekten başka hiçbir şey değildir."

"Bir kez daha haykırıyoruz tüm hedef göstermelerinize, kriminalize etmelerinize, katletmenize, intihara sürüklemenize rağmen biz translar bir aradayız, buradayız. Varız yani aşkım. Hoşgörünüzle var olmadık ki nefretinizle bitelim.”

Kadıköy Söğütlüçeşme’den bir kez daha haykırıyoruz: ECELİMİZLE ÖLMEK İSTİYORUZ.



Ne polis devletiniz, ne işkenceleriniz, ne soruşturmalarınız sesimizi kısmaya yetmez çünkü öfkeliyiz. Alacaklıyız, bize bi yaşam borçlusunuz ve bunu elde edene kadar alanlarda var olmaya devam + pic.twitter.com/j0Q4aHHmB7 — 10. İstanbul Trans Onur Haftası (@tprideistanbul) January 17, 2024

(EMK)