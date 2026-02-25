ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 08:58
 SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 09:01
10 ilde operasyon: 135 taşınmaz ve 42 şirkete el kondu, 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un yanı sıra Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Türkiye’de farklı tarihlerde güvenlik güçlerinin ele geçirdiği toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucunun sorumlusu olarak belirlenen şebekeye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturmada, söz konusu uyuşturucu miktarının arkasındaki isimleri tek tek tespit etti. Ekipler, şebeke üyelerinin hem yurt içindeki hem de uluslararası bağlantılarını inceledi.

Soruşturma sürecinde MASAK ve Europol verileri önemli rol oynadı. Europol üyesi ülkelerle yürütülen adli yardımlaşma kapsamında karşılıklı bilgi ve belge paylaşımı yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda suç örgütüyle bağlantılı kişilerin Türkiye’deki faaliyetleri netleşti. MASAK’ın gerçekleştirdiği finansal analizler, uyuşturucudan elde edilen gelirin şirketler ve taşınmazlar üzerinden ekonomik bir yapıya dönüştürüldüğünü ortaya koydu.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden sağladıkları gelirle geniş bir yatırım ağı kurduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı 135 taşınmaza, 47 motorlu araca, 1 ticari araç plakasına ve 42 şirket ortaklık payına mahkeme kararıyla el kondu.

İstanbul’un yanı sıra Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakalayan ekipler, zanlıları ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürdü. Yetkililer, ele konulan şirket payları ve taşınmazlar üzerinden soruşturmayı genişleterek sürdürüyor.

(EMK)

İstanbul
istanbul adliyesi çağlayan adliyesi operasyon
