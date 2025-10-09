10 Ekim Katliamı’nın 10. yılında İstanbul'da eylem çağrısı

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim Ankara Gar katliamının 10'uncu yılında hayatını kaybedenleri anmak ve sorumlulardan hesap sormak için çağrı yaptı.

Eylem, 10 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Kadıköy Boğa Heykeli’nde yapılacak.

Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, tüm yurttaşları ve kurumları eyleme katılmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Ankara’daki Emek Barış Demokrasi mitingine katılmak için Tren Garında başlayan yürüyüşte peş peşe iki canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin “Savaşa inat, barış hemen şimdi”, “Acil barış, acil demokrasi“ şiarıyla düzenlediği Emek, Barış, Demokrasi mitingi öncesinde yapılacak yürüyüş için binlerce emekçi sabah saatlerinde Ankara Tren Garı önünde toplandı. Yürüyüş henüz başlamadan gar önünde, kitlenin en kalabalık olduğu noktada birkaç saniye içinde iki patlama yaşandı.

Patlama saat 10.05'te gerçekleşti. Tren garının önündeki kavşakta yaşanan patlamanın ilki HDP’nin, ikincisi de EMEP ve SGDF’nin de aralarında bulunduğu kortejlerin olduğu yerde gerçekleşti. Caddenin her tarafı kan gölüne dönerken, insanların uzuvları, vücudundan kopan parçalar etrafa saçıldı. Olay yerindeki görüntüler patlamanın bilye ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş bir bombayla yaşandığına işaret etti.