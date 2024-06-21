10 Ekim Katliamı davasına çağrı: Adalet mücadelesini büyütelim

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, davanın 26 Haziran Çarşamba günü görülecek karar duruşmasına çağrı yaptı.

Çağrı metninde, 10 Ekim Ankara Katliamı yargılamasında savcılığın geçen celse esas hakkında verdiği mütalaa ile karar aşamasına geldiği belirtildi.

“AYM’nin 10 Ekim kararı hukuka, mantığa ve vicdana sığmaz”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“IŞİD'in insanlığa karşı işlediği suçlara ilişkin adalet talebinin de bir parçası olan bu dava Türkiye tarihinin de ilk insanlığa karşı suç yargılamasıdır. Ancak geçen celse verilen savcılık mütalaası ile tüm yargılama boyunca olduğu gibi bir kez daha insanlığa karşı suç görmezden gelinmiştir. Yaklaşık 9 yıldır devam eden adalet mücadelemizde katliamın gerçekleşmesine neden olan, göz yuman, yol veren, engel olmayan sorumlulara ilişkin dosyadaki tüm delillere rağmen yargı katliama ilişkin maddi gerçeğe ulaşmak yerine adeta kamu görevlilerini korumak için çaba harcamıştır. 26 Haziran 2024 Çarşamba günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülecek duruşmaya davet ediyor, adalet mücadelesini birlikte büyütme çağrısı yapıyoruz.”

YARGITAY KARARI ONADI “10 Ekim’de aslında ne oldu?” sorusu yanıtsız kaldı

Ne olmuştu?

İki saldırganın 10 Ekim 2015'te, Ankara, Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağındaki Barış Mitingine yönelik düzenlediği saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili iddianame 13 Temmuz 2016’da kabul edildi. 36 kişi hakkında dava açan savcılığın iddianamesinde, saldırı talimatını, İslam Devleti (IŞİD) Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın verdiği ifade edildi. 36 kişiden 17’si firari 19’u ise tutuklu.

İddianame

İddianamede, 33 kişinin öldürüldüğü Suruç saldırısını da aynı kişilerin organize ettiği belirtildi. Balı'nın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında “birden çok kasten öldürme” suçundan 100'er kez ağırlaştırılmış müebbet, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından 5 bin 83 yıldan 7 bin 820 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Sincan Cezaevi’ne taşındı

Davanın ilk duruşması katliamdan bir yıl sonra; 7 Kasım 2016’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Katliamda yaralanan 397 kişi de müşteki sıfatıyla dahil oldu.

Davanın 12 Haziran’daki 9. tur duruşmalarında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Bir sonraki duruşmaların Sincan Cezaevi’nde görülmesine karar verildi.

Esas hakkında mütalaa

Mütalaada sanıklar Esin Durgun, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Yakup Karaoğlu, Mehmeddin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhmit Boz, Burak Ormanoğlu’nun “IŞİD terör örgütüne üyelikten” cezalandırılması istendi.

Sanık Erman Ekici’ye hem “terör örgütü yöneticiliğinden” ceza, hem de “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs” suçundan suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Diğer sanıklar Abdulmuttalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakup Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç açısından, “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüsten”, “terör eylemi kapsamında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme ve öldürmeye teşebbüsten” ceza verilmesi istendi.

Mütalaada firari konumunda bulunan sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentine Slobodjanjuk, Muhammed Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur açısından ise dosyanın tefrik edilmesi [ayrılması] talep edildi.

10 BOMBALI SALDIRI 275 ÖLÜM 10 Ekim 2015: Barış Mitingine Saldırının Faili Bombalı Eyleme Devam Etti

(RT)