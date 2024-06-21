ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 15:40
3 dk Okuma

10 Ekim Katliamı davasına çağrı: Adalet mücadelesini büyütelim

10 Ekim Ankara Katliamı Davası avukatları, davanın savcılığın esas hakkında mütalaası ile karar aşamasına geldiğini belirterek 26 Haziran’da görülecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
10 Ekim Katliamı davasına çağrı: Adalet mücadelesini büyütelim
*Fotoğraf: Evrensel/arşiv

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, davanın 26 Haziran Çarşamba günü görülecek karar duruşmasına çağrı yaptı.

Çağrı metninde, 10 Ekim Ankara Katliamı yargılamasında savcılığın geçen celse esas hakkında verdiği mütalaa ile karar aşamasına geldiği belirtildi.

“AYM’nin 10 Ekim kararı hukuka, mantığa ve vicdana sığmaz”
“AYM’nin 10 Ekim kararı hukuka, mantığa ve vicdana sığmaz”
22 Mayıs 2024

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“IŞİD'in insanlığa karşı işlediği suçlara ilişkin adalet talebinin de bir parçası olan bu dava Türkiye tarihinin de ilk insanlığa karşı suç yargılamasıdır. Ancak geçen celse verilen savcılık mütalaası ile tüm yargılama boyunca olduğu gibi bir kez daha insanlığa karşı suç görmezden gelinmiştir.

Yaklaşık 9 yıldır devam eden adalet mücadelemizde katliamın gerçekleşmesine neden olan, göz yuman, yol veren, engel olmayan sorumlulara ilişkin dosyadaki tüm delillere rağmen yargı katliama ilişkin maddi gerçeğe ulaşmak yerine adeta kamu görevlilerini korumak için çaba harcamıştır.

26 Haziran 2024 Çarşamba günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülecek duruşmaya davet ediyor, adalet mücadelesini birlikte büyütme çağrısı yapıyoruz.”

“10 Ekim’de aslında ne oldu?” sorusu yanıtsız kaldı
YARGITAY KARARI ONADI
“10 Ekim’de aslında ne oldu?” sorusu yanıtsız kaldı
29 Temmuz 2022

Ne olmuştu?

İki saldırganın 10 Ekim 2015'te, Ankara, Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağındaki Barış Mitingine yönelik düzenlediği saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili iddianame 13 Temmuz 2016’da kabul edildi. 36 kişi hakkında dava açan savcılığın iddianamesinde, saldırı talimatını, İslam Devleti (IŞİD) Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın verdiği ifade edildi. 36 kişiden 17’si firari 19’u ise tutuklu.

İddianame

İddianamede, 33 kişinin öldürüldüğü Suruç saldırısını da aynı kişilerin organize ettiği belirtildi. Balı'nın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında “birden çok kasten öldürme” suçundan 100'er kez ağırlaştırılmış müebbet, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından 5 bin 83 yıldan 7 bin 820 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Sincan Cezaevi’ne taşındı

Davanın ilk duruşması katliamdan bir yıl sonra; 7 Kasım 2016’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Katliamda yaralanan 397 kişi de müşteki sıfatıyla dahil oldu.

Davanın 12 Haziran’daki 9. tur duruşmalarında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Bir sonraki duruşmaların Sincan Cezaevi’nde görülmesine karar verildi.

Esas hakkında mütalaa

Mütalaada sanıklar Esin Durgun, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Yakup Karaoğlu, Mehmeddin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhmit Boz, Burak Ormanoğlu’nun “IŞİD terör örgütüne üyelikten” cezalandırılması istendi.

Sanık Erman Ekici’ye hem “terör örgütü yöneticiliğinden” ceza, hem de “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs” suçundan suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Diğer sanıklar Abdulmuttalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakup Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç açısından, “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüsten”, “terör eylemi kapsamında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme ve öldürmeye teşebbüsten” ceza verilmesi istendi.

Mütalaada firari konumunda bulunan sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentine Slobodjanjuk, Muhammed Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur açısından ise dosyanın tefrik edilmesi [ayrılması] talep edildi.

10 Ekim 2015: Barış Mitingine Saldırının Faili Bombalı Eyleme Devam Etti
10 BOMBALI SALDIRI 275 ÖLÜM
10 Ekim 2015: Barış Mitingine Saldırının Faili Bombalı Eyleme Devam Etti
8 Haziran 2016

(RT)

10 Ekim Ankara Gar Katliamı 10 ekim davası
ilgili haberler
“AYM’nin 10 Ekim kararı hukuka, mantığa ve vicdana sığmaz”
22 Mayıs 2024
/haber/aymnin-10-ekim-karari-hukuka-mantiga-ve-vicdana-sigmaz-295629
Müfettiş raporu, “10 Ekim” avukatlarından 8 yıldır gizleniyor
29 Kasım 2023
/haber/mufettis-raporu-10-ekim-avukatlarindan-8-yildir-gizleniyor-288612
Karaca: Açığa alınan Kardiyen, 10 Ekim’de gaz atma emrini verdi
27 Ekim 2023
/haber/karaca-aciga-alinan-kardiyen-10-ekimde-gaz-atma-emrini-verdi-287084
10 Ekim Katliamı Davası: Davutoğlu ve Özdağ sorgulansın
27 Aralık 2022
/haber/10-ekim-katliami-davasi-davutoglu-ve-ozdag-sorgulansin-272053
10 EKİM ANKARA KATLİAMININ 7. YILI
10 Ekim Avukat Komisyonu: Katillerin peşindeyiz
10 Ekim 2022
/haber/10-ekim-avukat-komisyonu-katillerin-pesindeyiz-268267
TİHV VE İHD
"10 Ekim anmasına saldırı barışa ve demokrasiye saldırıdır"
11 Ekim 2021
/haber/10-ekim-anmasina-saldiri-barisa-ve-demokrasiye-saldiridir-251626
AYVALIK DEMOKRASİ PLATFORMU
"10 Ekim'i unutmuyoruz, affetmiyoruz"
11 Ekim 2021
/haber/10-ekim-i-unutmuyoruz-affetmiyoruz-251625
Danıştay, 10 Ekim’de Bakanlığı “kusurlu” bulmadı
11 Ağustos 2021
/haber/danistay-10-ekim-de-bakanligi-kusurlu-bulmadi-248583
Yargıtay savcılığı 10 Ekim kararının bozulmasını istedi
6 Nisan 2021
/haber/yargitay-savciligi-10-ekim-kararinin-bozulmasini-istedi-241985
10 Ekim sanığının avukatı IŞİD'i savundu
19 Mart 2021
/haber/10-ekim-saniginin-avukati-isid-i-savundu-241044
ilgili haberler
“AYM’nin 10 Ekim kararı hukuka, mantığa ve vicdana sığmaz”
22 Mayıs 2024
/haber/aymnin-10-ekim-karari-hukuka-mantiga-ve-vicdana-sigmaz-295629
Müfettiş raporu, “10 Ekim” avukatlarından 8 yıldır gizleniyor
29 Kasım 2023
/haber/mufettis-raporu-10-ekim-avukatlarindan-8-yildir-gizleniyor-288612
Karaca: Açığa alınan Kardiyen, 10 Ekim’de gaz atma emrini verdi
27 Ekim 2023
/haber/karaca-aciga-alinan-kardiyen-10-ekimde-gaz-atma-emrini-verdi-287084
10 Ekim Katliamı Davası: Davutoğlu ve Özdağ sorgulansın
27 Aralık 2022
/haber/10-ekim-katliami-davasi-davutoglu-ve-ozdag-sorgulansin-272053
10 EKİM ANKARA KATLİAMININ 7. YILI
10 Ekim Avukat Komisyonu: Katillerin peşindeyiz
10 Ekim 2022
/haber/10-ekim-avukat-komisyonu-katillerin-pesindeyiz-268267
TİHV VE İHD
"10 Ekim anmasına saldırı barışa ve demokrasiye saldırıdır"
11 Ekim 2021
/haber/10-ekim-anmasina-saldiri-barisa-ve-demokrasiye-saldiridir-251626
AYVALIK DEMOKRASİ PLATFORMU
"10 Ekim'i unutmuyoruz, affetmiyoruz"
11 Ekim 2021
/haber/10-ekim-i-unutmuyoruz-affetmiyoruz-251625
Danıştay, 10 Ekim’de Bakanlığı “kusurlu” bulmadı
11 Ağustos 2021
/haber/danistay-10-ekim-de-bakanligi-kusurlu-bulmadi-248583
Yargıtay savcılığı 10 Ekim kararının bozulmasını istedi
6 Nisan 2021
/haber/yargitay-savciligi-10-ekim-kararinin-bozulmasini-istedi-241985
10 Ekim sanığının avukatı IŞİD'i savundu
19 Mart 2021
/haber/10-ekim-saniginin-avukati-isid-i-savundu-241044
Sayfa Başına Git