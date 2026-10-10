10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu: Kısıtlamalar kaldırılsın, firariler getirilsin

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, katliamın 11. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Katliamın Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu belirten Komisyon; kısıtlama kararlarının kaldırılması, sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması ve firari sanıkların Türkiye’ye getirilmesi çağrısı yaptı.

Katliamın üzerinden geçen 11 yılda tüm sorumluların cezalandırılması için uzun soluklu bir hukuk mücadelesi yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, gerçek faillerin ve kamu görevlilerinin hesap vermesinin engellendiğine dikkat çekildi:

Katliam öncesinde gelen istihbaratları dikkate almayan, sınırda İŞİD’lilerle pazarlık yapan, onlara yol veren kamu görevlileri ile katliam günü halkın ve yaralıların üzerine gaz sıkan emniyet görevlileri hakkında hiçbir işlem yapılmadığı vurgulandı.

Yıllarca İŞİD’in örgütlenmesine göz yumulup delillerin gizlendiği, dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında Mülkiye Müfettişleri'nin yargılama önerisine rağmen işlem yapılmadığı ifade edildi.

Komisyon, delillerin karartılması riskinin bulunmadığı bu aşamada kısıtlılık kararlarının hukuki bir gerekçesi olmadığını savundu ve bu kararların derhal kaldırılmasını talep etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine, katliamın kilit sanıklarından İlhami Balı, Savaş Yıldız ve Deniz Büyükçelebi gibi firarilerin Suriye ve Irak’taki kamp ile cezaevlerinde bulundukları resmî olarak bildirilmiştir. En son firari sanıklardan Ömer Deniz Dündar Suriye yönetimi tarafından Türkiye’ye iade edilmiş ve tutuklanmıştır. Basında da Suriye ve Irak’taki kamplarda tutulan çok sayıda Türk vatandaşı İŞİD militanının iade edileceğine; hatta Savaş Yıldız ve Cebrail Kaya gibi bazı firarilerin Türkiye’ye getirildiğine dair haberler yer almaktadır. Bu sanıkların cezaevinde oldukları resmî makamlarca doğrulandığına ve bölge devletleriyle diplomatik temaslar yürütüldüğüne göre, firarilerin Türkiye’ye getirilmemesi için hiçbir engel yoktur. Suriye ve Irak’taki İŞİD militanlarının bilgileri kamuoyuna açıklanmalı, iade süreçleri tamamlanarak yargılanmaları sağlanmalıdır.

11 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 10 Ekim Ankara katliamının aydınlatılmasının demokratik bir Türkiye için ne kadar hayati olduğunun bilincinde olan herkesi aynı kararlılıkla davamıza sahip çıkmaya, mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz. Failleri tanıyoruz, katillerin peşindeyiz."

(EMK)