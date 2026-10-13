10. Çanakkale Bienali “Metcezir” temasıyla başladı

Çanakkale Bienali, 10 Ekim’de Troya Müzesi’nde düzenlenen törenle başladı. Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin (CABININ) 20. yılına denk gelen bienal, bu yıl “Metcezir // Ebb & Flow” başlığıyla düzenleniyor.

Su ve toprağın ilişkisini kıyı ekolojileri, seramik üretimi ve kültürel hafıza üzerinden ele alan bienal, Çanakkale kent merkezinin yanı sıra Troya, Yukarı Tartışık, Adatepe ve Küçükkuyu’ya uzanan 15 farklı mekânda sanatseverlerle buluşuyor.

Seramik üretimi odağa alındı

Bienalde bu yıl ilk kez “Özel Odak: Seramik” başlıklı bir bölüm yer alıyor. Troya Müzesi’nde Yasemin Ülgen’in hazırladığı seçki, Çanakkale’nin seramik mirasını farklı kuşaklardan sanatçıların çağdaş üretimleriyle bir araya getiriyor.

Bienalin diğer sergi mekânları arasında MAHAL, Mavi Ev, Korfmann Kütüphanesi, DemirHAN, Balıkhane ve Çanakkale Bienali Parkı bulunuyor.

Açılışta konuşan bienalin kurucu direktörü Seyhan Boztepe, 20 yılı aşkın süre önce başlayan girişimin onuncu edisyona ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yönetici küratör Deniz Erbaş ise büyük kentlerin dışında bir bienali sürdürmenin yerel kurumlar, üniversiteler, sivil toplum ve sanatçılar arasındaki dayanışmayla mümkün olduğunu vurguladı.

Etkinlikler 27 Kasım’a kadar sürecek

Bienal kapsamında sergilerin yanı sıra söyleşiler, paneller, konserler, film gösterimleri ve çocuklarla yetişkinlere yönelik atölyeler düzenlenecek.

Ana sergiler 20 Kasım 2026’ya, etkinlik programı ise 27 Kasım’a kadar devam edecek.

Ziyaret saatleri ve ayrıntılı programa Çanakkale Bienali’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

(NÖ)