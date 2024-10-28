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Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 16:48
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 16:57
2 dk Okuma

10 baro: Çözümsüzlüğe son verin

"Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu halklarla ilişkilerini barışı gözeterek sürdürmesi, Türkiye'nin iç huzuruna ve toplumsal barışına olumlu etkisi tartışmasızdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, geniş bir sanayi veya petrol sahasında yangın olduğu görülüyor. Görselde büyük bir siyah duman bulutu gökyüzüne yükseliyor. Yangının çıktığı bölge, endüstriyel yapıların ve depolama tanklarının bulunduğu bir alan gibi görünüyor. Zeminde toprak yığınları ve birkaç araç bulunuyor. Yangının etkisiyle duman oldukça yoğun ve geniş bir alana yayılmış durumda, alevler ise dumanın altında belirsiz şekilde parlıyor. Fotoğraf, güneşin batmakta olduğu bir vakitte çekilmiş gibi görünüyor; ufukta hafif sarımsı bir ışık bulunuyor. Bu durum, dumanın karanlık görüntüsünü daha da belirginleştiriyor.
*Tirbespî'deki Avda petrol sahası (Fotoğraf: Kuzey Haber Ajansı/NPA)

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere 23 Ekim akşamında başlattığı hava saldırıları devam ediyor.

Aralarında Diyarbakır, Van, Urfa barolarının da olduğu 10 baro, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

MA'daki habere göre, Türkiye’nin savaş uçaklarıyla, başta Kobanê olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok alana hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, saldırılarda sivil ölümlerinin yaşandığı ve sivil yaşam alanlarının zarar gördüğü kaydedildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki tesislerine yönelik 23 Ekim’de gerçekleşen PKK saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi de yaralanmıştı. TSK ve MİT, saldırının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Rojava’da çok sayıda bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Açıklama şöyle:

“Tarih boyunca Kürt meselesinin çözümüne dair barışçıl politikalar yerine tercih edilen güvenlik politikaları, acı ve gözyaşından başkaca bir netice oluşturmamıştır. Barış umudunun büyütülmesi ve bu ihtimalin değerlendirilmesi yerine defalarca denenen militer yöntemlerin çözüme bir katkı sağlamadığı inancındayız. Hava operasyonlarının yapıldığı alanlar; Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı, Suriye'de ki iç savaştan sonra güvenliğin ve sivil yaşamın yeniden tesis edildiği alanlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu halklarla ilişkilerini barışı gözeterek sürdürmesi, Türkiye'nin iç huzuruna ve toplumsal barışına olumlu etkisi tartışmasızdır. Bölge baroları olarak, barışı savunmanın sorumluluğuyla bölgede çözümsüzlüğü besleyen operasyonları barış açısından tehlikeli görüyor, hükümeti ve tüm aktörleri barışçıl, politik çözümler aramaya davet ediyoruz.”

Açıklamada imzası bulunan barolar şöyle: Ağrı, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van Baroları.

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(EMK)

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İstanbul
kuzey Kuzey Suriye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Rojava barolar
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