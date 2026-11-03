1 milyonu aşkın imza Meclis’e taşınacak: “Yaşatan Yasa İstiyoruz”

Yaşatacağız Platformu’nun sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin yasal düzenlemenin değiştirilmesi talebiyle başlattığı “Yaşatan Yasa İstiyoruz” kampanyasına verilen imza sayısı 1 milyon 108 bine ulaştı.

Change.org üzerinden yürütülen kampanya, platformun Türkiye’de 1 milyon imza sınırını geçen dördüncü kampanyası oldu. Kampanyada toplanan imzaların kasım ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) teslim edilmesi planlanıyor.

“Kısırlaştır-aşılat-yerinde yaşat”

Kampanya, Ağustos 2024’te yürürlüğe giren ve Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapan düzenlemenin değiştirilmesini talep ediyor.

Yaşatacağız Platformu, sokakta yaşayan hayvanların toplatılması yerine “kısırlaştır-aşılat-yerinde yaşat” yaklaşımının benimsenmesini ve hayvanların yaşam hakkını esas alan yeni bir düzenleme hazırlanmasını istiyor.

Platform, TBMM’ye yapılacak başvuruyla mevcut düzenlemenin değiştirilmesini ve “Yaşatan Yasa” adını verdikleri yeni düzenlemenin gündeme alınmasını talep edecek.

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Kadıköy’de imza topladılar

Hayvan hakları savunucuları, Yaşatacağız Platformu’nun çağrısıyla 1 Kasım’da İstanbul Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde bir araya gelerek kampanya için imza topladı.

Etkinliğin ardından yapılan açıklamada, sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkının korunması gerektiği belirtilerek hayvanların toplatılmasının sokakları güvenli hale getirmenin yolu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada tüm hayvanlar için eşit yaşam hakkı talep edildi.

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Yasa Ağustos 2024’te yürürlüğe girdi

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Ağustos 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 maddeden oluşan düzenleme, belediyelerin yükümlülükleri ve yaptırımlar dahil çeşitli alanlarda değişiklikler içeriyor.

(NÖ)