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Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 12:01
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2024 12:05
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1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde oy kullanacak 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak
*Fotoğraf: Arşiv/AA

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin seçmen kaydını açıkladı.

YSK’nin verilerine göre; 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez bu seçimde oy verecek.

YSK, kayıtlı seçmen sayısını ise 61 milyon 441 bin 882 olarak açıkladı. 

Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i erkeklerden oluşuyor.

28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

>>Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 23 Mart 2024 tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

>>Bu kapsamda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 23 Mart'ta, ölen seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgileri Adalet Bakanlığından alınacak.

>>Ayrıca silahaltında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilmesi için gerekli işlemler yapılacak.

>>81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

(RT)

Seçim 2024
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