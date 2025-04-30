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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2025 10:20
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 10:29
2 dk Okuma

FİLM VE SAHNE TASARIM EKİPLERİ DERNEĞİ

“1 Mayıs’ta paydos diyoruz!”

“İşveren/yapımcı tarafından yeterli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmadığı tüm ‘kaza’lar iş cinayetidir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“1 Mayıs’ta paydos diyoruz!”
Fotoğraf: Altyazı Sinema Dergisi

Film ve sahne sanatları alanında sanat, kostüm, saç ve makyaj ekipleri çalışanlarının oluşturduğu Film ve Sahne Tasarım Ekipleri Derneği (FST) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklama yaptı.

“Emekçilerin adil çalışma koşulları ve hakları için verdikleri mücadeleyi görünür kılmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla kutladığımız bu 1 Mayıs’ta paydos diyoruz,” diyen derneğin açıklaması şöyle:

Sektörümüz, yakın zamanda bir kez daha canımızı yakan, önlenebilir bir ‘kaza’ ile sarsıldı. Acımız ve öfkemiz tarifsiz! Meslektaşımız Serkan Sükyan* film setinde yaşanan yangın sonucu hayatını kaybetti. Bu acı kayıp, setlerdeki kronikleşmiş ihmal zincirlerinin ve kuralsızlığın geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Film setleri heyecan verici ve yaratıcı ortamlar olsa da, aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek riskler içeren tehlikeli işyerleridir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde her türlü önlemi alma yükümlülüğünü işverene vermiştir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu oluşan yaralanmaları, yaşamların yitirilmesini, sakat kalmaları, mesleki hastalıkları ‘kaza’ sözcüğüyle ifade etmek, yaşanan ve işçilere yaşatılan acılı süreçlerin sorumlularının yaptıklarını hafifletmektir. İşveren/yapımcı tarafından yeterli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmadığı tüm ‘kaza’lar iş cinayetidir.

Setlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimleri yapılmalı ve gerektiğinde mutlaka caydırıcı idari ceza işlemleri uygulanmalı, gerçek sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Bağımsız ve tarafsız olarak çalışabilmeleri için iş güvenliği uzmanlarının seçimi işverenin tercihine bırakılmamalı, oluşturulan bir havuzdan atanmalıdırlar. Emekçilerin adil çalışma koşulları ve hakları için verdikleri mücadeleyi görünür kılmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla kutladığımız bu 1 Mayıs’ta paydos diyoruz!

Film setlerinde yaşanan düzensizliklere, güvencesizliğe, iş cinayetlerine, mobbinge, tacize, ayrımcılığa paydos. ‘İşin doğası’ denilerek meşrulaştırılan ihmallere hayır demek,  kaybettiklerimizi unutturmamak, yeni acılar yaşamamak için paydos. Film üretim sürecinde çalışan meslektaşlarımızı sorunlarımızı görünür kılmak için çağrımıza katılmaya davet ediyoruz.

FTS, ayrıca sosyal medyada #PAYDOS etiketiyle, sinema emekçilerini kendi deneyimlerini paylaşmaya da davet etti. 

* "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin set amiri Serkan Sükyan, 18 Nisan'da dizinin Büyükada’da çekimlerinin yapıldığı konakta çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti. 26 Aralık'ta da dizinin Kartal'daki platosunda yangın çıkmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Film ve Sahne Tasarım Ekipleri Derneği 1 Mayıs 1 mayıs emek ve dayanışma günü 1 Mayıs 2025 sinema emekçileri
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