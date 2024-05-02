1 Mayıs’ta gözaltına alınanların gözaltı süresi bir gün uzatıldı

İstanbul’da dün düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınanların gözaltı süresi uzatıldı.

bianet’e bilgi veren avukatlar, gözaltıların Vatan Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu ve yarın (Cuma) ifadelerine başlanacağını söyledi.

Gençlik Komiteleri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde şu açıklamayı yaptı:

“Taksim'de gözaltına alınan 18 arkadaşımızın sabah saatlerinde savcılığa çıkmasını bekliyorduk ancak arkadaşlarımızın

@filistinicinbin eylemlerinde İsrail'le yapılan kirli ticareti ifşa ettikleri için gözaltı sürelerinin 1 gün daha uzatıldığını ögrendik. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!”

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(EMK)