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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 16:24
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 16:28
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1 Mayıs’ta gözaltına alınanların gözaltı süresi bir gün uzatıldı

Gençlik Komiteleri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünden “Arkadaşlarımızı serbest bırakın” diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
1 Mayıs’ta gözaltına alınanların gözaltı süresi bir gün uzatıldı
Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

İstanbul’da dün düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınanların gözaltı süresi uzatıldı.

bianet’e bilgi veren avukatlar, gözaltıların Vatan Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu ve yarın (Cuma) ifadelerine başlanacağını söyledi.

Gençlik Komiteleri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde şu açıklamayı yaptı: 

“Taksim'de gözaltına alınan 18 arkadaşımızın sabah saatlerinde savcılığa çıkmasını bekliyorduk ancak arkadaşlarımızın 

@filistinicinbin eylemlerinde İsrail'le yapılan kirli ticareti ifşa ettikleri için gözaltı sürelerinin 1 gün daha uzatıldığını ögrendik. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!”

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(EMK)

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