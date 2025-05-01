1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda

Eskişehir

Emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, gençlik ve demokratik kitle örgütleri ile taraftar grupları, Atatürk Bulvarı’ndan Odunpazarı Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yağmura rağmen kitlesel katılımla gerçekleşen mitingde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bugün sadece 1 Mayıs için, dayanışma ve emek günümüz için değil; aynı zamanda hak, hukuk, adalet, cumhuriyet ve demokrasi için yürüyoruz,” dedi.

Sendikalar ise düşük ücretlere, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı ses yükseltme çağrısı yaptı; “İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz” mesajı verdi.