1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin dört bir yanında coşkulu ve dirençli seslerle kutlandı. İstanbul’dan Diyarbakır’a, İzmir’den Artvin’e; yoksulluğa, güvencesizliğe, yasaklara, baskılara ve eşitsizliklere karşı yükselen sesleri derledik.
Artvin
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Artvin’in merkez ilçesi, Hopa ve Kemalpaşa’da kitlesel katılımlarla kutlandı.
Sabah saatlerinde Artvin Merkez’de, Atapark önünde toplanan kitle, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin hazırladığı program, Halitpaşa Meydanı’nda düzenlenen mitingle devam etti.
Hopa’da kutlamaların adresi eski hastane önü oldu. Emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ile gençlik örgütlerinin katılımıyla burada da kitlesel bir miting gerçekleştirildi.
Kemalpaşa’da ise kitle, Halbaşı Köprüsü’nden ilçe meydanına yürüdü. Meydanda yapılan konuşmaların ardından miting sona erdi.
Antep
İstasyon Meydanı'nda kutlama yapıldı. Katılımcılar kortej halinde "Biji yekê Gulanê", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Kortejler şeklinde miting alanına girilirken, miting yağmura rağmen devam etti.
İş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşındığı mitingde konuşan KESK Antep Dönem Sözcüsü Ömer Parlakçı, "Emeğin birliği, halkların kardeşliği için, bizi bölmeyi, parçalamayı hedef alan oyunları boşa çıkaracağız. Barışın egemen olduğu, eşitlik ve özgürlük temelinde halkların ve emekçilerin bir arada yaşadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
"Hak hukuk adalet", "Savaşa değil emekçiye bütçe", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla sonlandırılan konuşmaların ardından kutlama, Grup Hayal Band'in sahne aldı.
Eskişehir
Emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, gençlik ve demokratik kitle örgütleri ile taraftar grupları, Atatürk Bulvarı’ndan Odunpazarı Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.
Yağmura rağmen kitlesel katılımla gerçekleşen mitingde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bugün sadece 1 Mayıs için, dayanışma ve emek günümüz için değil; aynı zamanda hak, hukuk, adalet, cumhuriyet ve demokrasi için yürüyoruz,” dedi.
Sendikalar ise düşük ücretlere, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı ses yükseltme çağrısı yaptı; “İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz” mesajı verdi.
Fındıklı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde yurttaşlar, adil, eşit, insanca bir yaşam ve ücret talebiyle "İrademize, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" diyerek alana çıktı.
Tahiroğlu Köprüsü’nden başlayan yürüyüşün ardından Hayati Aykut Parkı’nda yapılan açıklamada, "Özel sektörün keyfi alımları, taban fiyat belirsizliği ve destekleme politikalarının yetersizliği nedeniyle üretici yoksullaşıyor. Tarlada çalışan kadınlar, göçmen işçiler ve mevsimlik emekçiler ise kayıt dışılıkla, güvencesizlikle ve hak gaspıyla karşı karşıya bırakılıyor. Tarımda emeğin değersizleştirilmesine, kırsalda yaşamın yok sayılmasına karşı sözümüz var!" denildi.
Kars
1 Mayıs kutlamalarının adresi, kent merkezinde bulunan Gar Meydanı oldu. DİSK, KESK, İHD ve TMMOB’un çağrısıyla Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında toplanan kitle, buradan Gar Meydanı’na yürüdü.
Gar Meydanı’nda yapılan konuşmaların ardından miting, müzikler eşliğinde halayların çekilmesiyle sona erdi.
Zonguldak
Emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ile Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Birliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü birlikte kutladı. İstasyon Caddesi’nden Madenci Anıtı’na yürüyüşün ardından, alanda miting düzenlendi. Sırasıyla Genel Maden İşçileri Sendikası, Zonguldak Demokrasi Platformu ve Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Birliği temsilcileri konuşmalar yaptı. Kutlamalar, konuşmaların ardından başlayan konserle coşkulu bir şekilde sona erdi.
Kilis
Kentte yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Hacı Cümbüş Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe katılmak isterken çantalarında Troçkist Dergisi bulduğu gerekçesiyle isimleri öğrenilemeyen üç lise öğrencisi gözaltına alındı. Öğrenciler, "derginin incelemesi" bittikten sonra serbest bırakıldı.
Alana gelen katılımcılar burada basın açıklaması ardında halay ve sloganlarla kutlamayı sonlandırdı.
Ayvalık
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, saat 11.30’da Öğretmenevi önünde toplanan onlarca insan taşıdıkları döviz ve pankartlarıyla ve slogan atarak yağmur altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada yapılan ortak açıklamada özetle; “Emek ve demokrasi sevdalıları, 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun”, “Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücüyle alanlardayız. Birleşerek, birlikte mücadele ederek emeğin haklarını elde edeceğiz” denildi.
Adıyaman
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2023 depremlerinin ardından kentte ilk kez kitlesel şekilde kutlandı. Karapınar Koşu Parkı’nda toplanan kitle, davul-zurna eşliğinde Mimar Sinan Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinden yaklaşık 1500 metrelik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yılki kutlamaların adresi ise Gürbüzcan Camii önü oldu.
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Sinop
DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş ve Türk-İş’in çağrısıyla gerçekleşen 1 Mayıs etkinliğine sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de katıldı.
Kitle kortej oluşturarak Uğur Mumcu Meydanı’na büyük bir coşkuyla giriş yaptı. Miting alanında Eğitim-Sen Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Musa Uzun konuşma yaptı. Uzun konuşmasında, örgütlü ve birleşik mücadelenin önemini bir kere daha hatırlattı. Konuşmaların ardından konser ve halaylarla 1 Mayıs kutlamaları son buldu.
Urfa
Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Nova Park'ta başlayan ve Topçu Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve kadın örgütleri temsilcileri katıldı.
Topçu Meydan'ında son bulan yürüyüşün ardından açıklama yapan Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kemal Yüksekkaya, mücadeleyi büyütme mesajı verdi. Kutlama, çekilen halaylarla son buldu.
Hatay’da üç ayrı 1 Mayıs kutlaması
6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Antakya, İskenderun ve Samandağ’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Antakya’da, Yunus Emre Parkı önünde toplanan kitle, İnönü Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Katılımcılar, yürüyüşün ardından Defne Sümerler Mahallesi’nde miting düzenledi.
İskenderun’da, 1 Mayıs programı saat 15.00’te Merkez Bankası önünde başladı ve Gar Alanı’na yürüyüş gerçekleştirildi.
Samandağ’da ise saat 18.00’de Eski PTT önünde toplanıldı, ardından düzenlenen yürüyüşle Merkez Yeni Park’ta miting ve konser gerçekleştirildi.
Şırnak
1 Mayıs kutlaması Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Alana "Emek, barış, demokrasi, adalet için biz kazanacağız" pankartı asıldı.
Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan kutlamada konuşan DİSK’e bağlı Genel-İş Şırnak Şube Başkanı Siyajin Buruntekin, “1 Mayıs; halk için üreten ama emeği yok sayılan, yoksullukla baş başa bırakılan kamu emekçilerinin günüdür. 1 Mayıs; kamusal alandan koparılan, emeği yok sayılan KHK’lilerle dayanışma günüdür,” dedi.
CHP Şırnak İl Başkanı Sait Namdar, "Bizler özgür geleceği birlikte inşa edeceğiz, hiçbir emekçinin hakkı yok sayılmayacak, hiç bir ses susturulmayacak, gelen emeği yücelten, eşitliği savunan bir toplum için mücadele edelim" çağrısı yaptı.
DEM Parti Milletvekili Zeki İrmez ise Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmediği sürece var olan çoklu krizlerin devam edeceğini belirterek, “Barışın olması için Sayın Öcalan'ın çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekir, iktidarın hukuki ve siyasi anlamda adım atması gerekir ki güven ortamı oluşsun. Herkesin beklentisi ve çağrısı bu yöndedir,” ifadelerini kullandı.
Kutlama, konuşmaların ardından Koma Birca Beleksahne aldı.
Diyarbakır’da 1 Mayıs coşkusu
DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odası’nın öncülüğünde, “Emeğin özgürlüğü ve demokratik toplum için 1 Mayıs’ta alanlardayız” sloganıyla binlerce kişi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde bir araya gelerek İstasyon Meydanı'na yürüdü
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de Diyarbakır 1 Mayıs’ına katıldı.
Diyarbakır'da 1 Mayıs: "Gasp edilen demokrasi işçinin emeğidir"
Mardin
Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla 1 Mayıs kutlandı. Artuklu ilçesinde bulunan PTT ana binası önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler, halaylarla kutlamalara başladı. Kitle, kortej oluşturduktan sonra "Bijî 1’ê Gulanê” ve "Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla Karayolları Parkı’na doğru yürüdü.
Parkta yapılan konuşmalarda 1 Mayıs İşçi Bayramı Tertip Komitesi adına söz alan Diyar Kut, “1 Mayıs’ta bir kez daha haykırıyoruz. Aydınlık bir gelecek için umut bizleriz. Halkın egemen olduğu, eşitlik ve özgürlük temelinde halkların bir arada yaşadığı demokratik toplumu hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz, Kuzey ve Doğu Suriye'de katıldıkları konferansa işaret ederek, "Artık sınırların olmamasını, birliklerini sağlamayı, çalışmalarını özgürce yapmayı istiyorlar. Bizler de buradan, egemenler tarafından çekilen, artık boşa düşen bu sınırları birliğimizle ortadan kaldıracak, demokratik toplumu hep birlikte kuracağız” dedi.
Açıklamaların ardından 1 Mayıs kutlaması yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar ve halaylarla son buldu.
Ankara'da kutlamaların adresi Tandoğan
Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların adresi Tandoğan Meydanı.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri AKM önünden Tandoğan Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte sık sık “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. Kutlamalar, Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingle devam etti.
Ankara/1 Mayıs— KaosGL.org (@KaosGL) May 1, 2025
LGBTİ+'lar Tandoğan Meydanı'na geçmek üzere AKM önünde toplandı. pic.twitter.com/bAm9NojtsS
Alanda gençlerin ve kadınların yoğunluğu da dikkat çekti. Geleceksizliğe ve hukuksuzluklara karşı direniş mesajları veren gençler, 1 Mayıs alanlarından “Hukuk yoksa sokak var” diye seslendi. Binlerce üniversite öğrencileri, “Kampüslerden alanlara işçi gençlik omuz omuza. Sömürü düzenini yıkmaya” sloganıyla giriş yaptı. ODTÜ’lü öğrenciler ise Demokratik üniversite için demokratik ülke için ODTÜ sınıfının safında” pankartı taşıdı.
LGBTİ+’lar, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok kentte 1 Mayıs için alanlara çıktı.
“Yıldız'a selam, mücadeleye devam”
Kadıköy'de 1 Mayıs mitingi
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde “Emek, barış, demokrasi, adalet için biz kazanacağız” sloganıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda kutlanıyor.
Kadıköy’de 1 Mayıs: İşçiler sokakta, talepler alanlarda
Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi
İstanbul’da yasaklara ve ablukaya rağmen “Taksim halkındır” diyerek çağrı yapan 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, sabahın erken saatlerinden itibaren Şişli ve Mecidiyeköy’de toplandı.
Saat 10.30 itibarıyla birçok grup, sloganlar eşliğinde ara sokaklardan yürüyüşe geçti. Bunun ardından polis müdahalesi başladı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, saat 12.05 itibarıyla 9’u avukat olmak üzere gözaltı sayısının 300’e ulaştığını açıkladı.
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Şişli’den Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi
DİSK’ten yasaklı Taksim’e çelenk
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs Kadıköy mitingi öncesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Gümüşsuyu’ndan anıta “Taksim Meydanı 1 Mayıs alanı” sloganıyla kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Anıt önünde konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Taksim yasağından vazgeçin. Bu barikatları kaldırın, Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs’a ve işçi sınıfına açın” dedi.
DİSK, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı
#CanlıBlog | 1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda— bianet (@bianet_org) May 1, 2025
👉 DİSK, 1 Mayıs Kadıköy mitingi öncesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.https://t.co/ztptkPKjhr pic.twitter.com/CTrNYzf2YL
İstanbul'da '1 Mayıs' yasakları
İstanbul'da valilik, "yasa dışı gösteri olabilir" gerekçesiyle bütün kentte kamu ulaşım güzergahlarıyla genel trafik akış yollarını önceki yıllarda eşi görülmedik şekilde trafiğe kapattığını açıkladı. Taksim ve çevresi polis ablukasına alınırken, saat 05.30 itibarıyla kentin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki tüm trafik büyük oranda durduruldu.
BİLDİĞİNİZ BÜTÜN YOLLARI UNUTUN
İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ı halka eziyet günü ilan etti
(VC)