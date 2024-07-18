1 Mayıs tutuklularının hepsi tahliye edildi

1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim'e yürümek isteyenlere yönelik yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 25'i tutuklu 30 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması dün (17 Temmuz) İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu sanıklar duruşmaya tutuldukları cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada mahkeme sanıklardan iddianameye karşı savunmalarını aldı.

Tutuklu sanık Alev Palo mahkemedeki savunmasında polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ettiğini belirterek “Ben 1 Mayıs'a işçilerin ve ezilen halkların taleplerini ilettiği için katıldım. Biz Taksim’e yürümek isterken önümüzde yığınla hukuksuz bir şekilde polisler vardı. Biz yürümek isteyince de bize plastik mermiyle biber gazıyla müdahale edildi. Biz evlerimizden gözaltına alınırken şiddete uğradık. Ben söz konusu yere anayasal hakkımı kullanmak üzere gittim. Dağılın ihtarını duymadım ama Taksim yasağından haberim vardı” diye konuştu.

"Düzene karşı itirazda bulunmak için olay yerine gittim"

Bir başka tutuklu sanık Ayşe Beliz İnce suç işlediğini düşünmediğini belirterek, “Düzene karşı itirazda bulunmak ve anayasal hakkımı kullanmak maksadıyla olay yerine gittim. Polis ekiplerinin dağılın ihtarını duymadım. Ben yalnızca Taksim’e yürümek istedim. Suç işlediğimi düşünmüyorum” dedi.

Tutuksuz sanık Bekir Arslan ise olay günü Saraçhane’ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine gittiğini söyleyerek “Polise veya herhangi bir kamu görevlisine zarar verme amacım yoktu. O anki refleksle kendimi korumaya çalıştım. Dağılın ihtarını duymadım. Taksim Meydanı’nın yasak olduğunu da görmedim. Özgür Özel’in çağrısı üzerine olay yerine gittim. Polis memurları tarafından darp edildiğime dair darp raporu da aldım” diye savunma yaptı.

Savunmaların ardından duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme tüm tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Aralık’ta.

Duruşma öncesi açıklama

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamaya katılanlar “1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük” yazılı pankart açtı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul İl Yönetimi ve ilçe başkanları, 1 Mayıs tutuklularının davasını takip etti.

13 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor

1 Mayıs eylemcileri ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kamu malına zarar vermekle’ suçlanıyor.

İddianamede eylemciler 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını isteniyor.

(HA)