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HABER
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 16:09
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 16:21
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1 Mayıs tutukluları 17 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi savcı Mehmet Ünsal'ın hazırladığı 1 Mayıs iddianamesini kabul etti. Dosya kapsamında tutuklu 30 kişi hakkında tahliye kararı vermedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
1 Mayıs tutukluları 17 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs tutukluları hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Mehmet Ünsal’ın hazırladığı iddianameyi kabul etti.

Mahkeme tutuklu sanıklar hakkında tensip tutanağı düzenleyip tutuk incelemesi yaptı. “Kuvvetli suç şüphesi” nedeniyle 1 Mayıs eylemcilerini tahliye etmedi. 17 Temmuz saat 10.00'a duruşma koydu.

Savcı Mehmet Ünsal, toplamda 42 kişinin tutuklu olduğu 1 Mayıs iddianamesini şüpheli sayısının fazla olduğu gerekçesiyle ikiye ayırmıştı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede 30 kişi bulunuyor.

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29 Mayıs 2024

(HA)

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