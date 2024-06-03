1 Mayıs tutukluları 17 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs tutukluları hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Mehmet Ünsal’ın hazırladığı iddianameyi kabul etti.

Mahkeme tutuklu sanıklar hakkında tensip tutanağı düzenleyip tutuk incelemesi yaptı. “Kuvvetli suç şüphesi” nedeniyle 1 Mayıs eylemcilerini tahliye etmedi. 17 Temmuz saat 10.00'a duruşma koydu.

Savcı Mehmet Ünsal, toplamda 42 kişinin tutuklu olduğu 1 Mayıs iddianamesini şüpheli sayısının fazla olduğu gerekçesiyle ikiye ayırmıştı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede 30 kişi bulunuyor.

1 Mayıs iddianamesi: Savcı 42 kişi için 567 yıla kadar hapis istedi

(HA)