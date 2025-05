“1 Mayıs tatil değil, mücadele günüdür”

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gösteri düzenlendi.

Ulusal Anıt çevresinde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yanı sıra Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPI) Başkanı ve İşçi Partisi Genel Başkanı Said Iqbal, Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSBSI) Başkanı Elly Rosita Silaban ve Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPSI) Başkanı Update Jumhur Hidayat da katıldı.

Clashes erupted outside Indonesia’s parliament as workers, feminist, and student groups rallied on May Day. Banners read “May Day is not a holiday. This is the day to fight back.” Protesters denounced state repression and called the government a US puppet. pic.twitter.com/uXEKt8vk7D