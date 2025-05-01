Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gösteri düzenlendi.

Ulusal Anıt çevresinde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yanı sıra Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPI) Başkanı ve İşçi Partisi Genel Başkanı Said Iqbal, Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSBSI) Başkanı Elly Rosita Silaban ve Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPSI) Başkanı Update Jumhur Hidayat da katıldı.

Clashes erupted outside Indonesia’s parliament as workers, feminist, and student groups rallied on May Day. Banners read “May Day is not a holiday. This is the day to fight back.” Protesters denounced state repression and called the government a US puppet. pic.twitter.com/uXEKt8vk7D — red. (@redstreamnet) May 1, 2025

“ABD’nin kuklası hükümet”

Öte yandan, Endonezya Parlamentosu önünde işçiler, feministler ve öğrenci gruplarının düzenlediği ayrı eylem sırasında çatışmalar çıktı.

Bağımsız belgesel ve dijital içerik üreticisi red.media’nın aktardığına göre, protestocuların taşıdığı pankartlarda “1 Mayıs tatil değil, mücadele günüdür” ifadeleri yer aldı.

Protestocular, devlet baskısını kınayarak hükümeti ABD’nin kuklası olmakla suçladı. (TY)