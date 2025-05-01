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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 16:25
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“1 Mayıs tatil değil, mücadele günüdür”

İşçi, feminist ve öğrenci gruplarının Endonezya Parlamentosu önünde düzenlediği eylem sırasında çatışmalar yaşandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“1 Mayıs tatil değil, mücadele günüdür”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gösteri düzenlendi. 

Ulusal Anıt çevresinde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yanı sıra Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPI) Başkanı ve İşçi Partisi Genel Başkanı Said Iqbal, Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSBSI) Başkanı Elly Rosita Silaban ve Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSPSI) Başkanı Update Jumhur Hidayat da katıldı.

“ABD’nin kuklası hükümet”

Öte yandan, Endonezya Parlamentosu önünde işçiler, feministler ve öğrenci gruplarının düzenlediği ayrı eylem sırasında çatışmalar çıktı. 

Bağımsız belgesel ve dijital içerik üreticisi red.media’nın aktardığına göre, protestocuların taşıdığı pankartlarda “1 Mayıs tatil değil, mücadele günüdür” ifadeleri yer aldı. 

Protestocular, devlet baskısını kınayarak hükümeti ABD’nin kuklası olmakla suçladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2025 Endonezya Prabowo Subianto
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