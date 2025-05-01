1 Mayıs'tan polis şiddeti içermeyen görüntüler

1 Mayıs kutlamasına katılmak isteyenler özellikle İstanbul Şişli'de polis şiddeti ile karşılaştı. Kadıköy'de düzenlenen mitinge katılmak isteyenler ise Valilik emri ile felç edilen trafik ile uğraşmak zorunda kaldı. Ancak yine de katılanların neşesi eksik olmadı.