1 Mayıs'tan polis şiddeti içermeyen görüntüler
Türkiye'de hemen her yıl olduğu gibi bir yanda polis şiddetinin yol açtığı görüntüler diğer yanda ise espirili pankart ve dövizler vardı. İstanbul'da el konulan “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” pankartı tartışmaya yol açtı.
Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitingi öncesi Kadıköy Rıhtım’da pankart denetimi yapan polis, CHP’li gençlerin hazırladığı mizahi pankartı alana sokmadı. “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” yazılı pankart engellendi.
Kadıköy'de yasaklanan pankart İzmir'de sorunsuz bir şekilde taşındı
Diyarbakır'da mitinge katılan bir gencin talebi ise halen hastanede tedavisi süren TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in iyileşmesiydi
Trafikte çarptığı kişiyi ölüme terk ederek kaçan Kızılay Başkanı Kerem Kınık da 1 Mayıs'a katılanların protestosundan nasibini aldı.
DİSK'in kurucu beş sendikasından biri olan DİSK Basın İş, Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs'a, 1977 yılında sendikanın taşıdğı pankartın benzeri ile katıldı. Katılımcılar geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ceren İskit'in portresini ve Filistin bayrakları da taşıdılar.
Mitingde katılan gazeteciler hapisteki meslektaşlarını da unutmadı.
Kadıköy'de düzenlenen mitinge yayınevi emekçileri de "Sok okumayı yaptık mücadeleye hazırız" yazılı döviz ile katıldı
Mitingin katılımcıları arasında taraftar grupları da vardı, Fenersol grubu alana "İsyan, devrim, Fenerbahçe" sloganı ile girdi