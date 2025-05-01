ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 13:48
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 15:20
1 dk Okuma

1 Mayıs'tan polis şiddeti içermeyen görüntüler

1 Mayıs kutlamasına katılmak isteyenler özellikle İstanbul Şişli'de polis şiddeti ile karşılaştı. Kadıköy'de düzenlenen mitinge katılmak isteyenler ise Valilik emri ile felç edilen trafik ile uğraşmak zorunda kaldı. Ancak yine de katılanların neşesi eksik olmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
1 Mayıs'tan polis şiddeti içermeyen görüntüler

Türkiye'de hemen her yıl olduğu gibi bir yanda polis şiddetinin yol açtığı görüntüler diğer yanda ise espirili pankart ve dövizler vardı. İstanbul'da el konulan  “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” pankartı tartışmaya yol açtı.

Görseli Büyüt

Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitingi öncesi Kadıköy Rıhtım’da pankart denetimi yapan polis, CHP’li gençlerin hazırladığı mizahi pankartı alana sokmadı. “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” yazılı pankart engellendi.

Görseli Büyüt

Kadıköy'de yasaklanan pankart İzmir'de sorunsuz bir şekilde taşındı

Görseli Büyüt

Diyarbakır'da mitinge katılan bir gencin talebi ise halen hastanede tedavisi süren TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in iyileşmesiydi

Görseli Büyüt

Trafikte çarptığı kişiyi ölüme terk ederek kaçan Kızılay Başkanı Kerem Kınık da 1 Mayıs'a katılanların protestosundan nasibini aldı.

Görseli Büyüt

DİSK'in kurucu beş sendikasından biri olan DİSK Basın İş, Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs'a, 1977 yılında sendikanın taşıdğı pankartın benzeri ile katıldı. Katılımcılar geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ceren İskit'in portresini ve Filistin bayrakları da taşıdılar.

Görseli Büyüt

Mitingde katılan gazeteciler hapisteki meslektaşlarını da unutmadı. 

Görseli Büyüt

Kadıköy'de düzenlenen mitinge yayınevi emekçileri de "Sok okumayı yaptık mücadeleye hazırız" yazılı döviz ile katıldı

Görseli Büyüt

Mitingin katılımcıları arasında taraftar grupları da vardı, Fenersol grubu alana "İsyan, devrim, Fenerbahçe" sloganı ile girdi

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git