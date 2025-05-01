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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 09:25
8 dk Okuma

1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi

1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla Şişli’de bir araya gelen gruplar ile Beşiktaş’ta toplananlara yönelik gün boyu süren polis müdahalelerinde, 407 kişi gözaltına alındı.

Ayşegül Başar

Ali Dinç
KUBi Kurdî Bixwînin
Ayşegül Başar

Ayşegül Başar
Ali Dinç

Ali Dinç
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

İstanbul’da yasaklara ve ablukaya rağmen “Taksim halkındır” diyerek çağrı yapan 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, sabahın erken saatlerinden itibaren Şişli, Mecidiyeköy’de toplandı.

Saat 10.30 itibarıyla birçok grup, sloganlar eşliğinde ara sokaklardan yürüyüşe geçti. Bunun ardından polis müdahalesi başladı. 

İlk müdahale dalgasının ardından eylemciler, gün boyu çeşitli noktalardan Mecidiyeköy’deki polis barikatını zorladı; müdahaleler de aralıksız devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, saat 19.12’de sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya göre, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407 kişi gözaltına alındı.

40’a yakın sendika, gençlik örgütü ve sosyalist kurumun inisiyatifiyle kurulan 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, 27 Nisan’da “Taksim halkındır” başlıklı bir açıklama yayımladı ve 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısıyla Şişli Meydanı’nda toplanma çağrısı yaptı. 29 ve 30 Nisan tarihlerinde ise hem Tertip Komitesi üyelerine hem de 1 Mayıs için Taksim çağrısı yapanlara yönelik polis operasyonları düzenlendi; bu operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

16.40 | İstanbul Valiliği, Taksim’e yürümek isteyen gruplara yönelik polis müdahalesi sonucunda  384 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

1 Mayıs’ta toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığını belirten Valilik, açıklamasında şunları kaydetti:

Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında, yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir.

15.20 | ÇHD İstanbul Şubesi, saat 15.20 itibarıyla gözaltı sayısının yaklaşık 400 olduğunu açıkladı. ÇHD, gözaltına alınanların bir kısmının Vatan'da, bir kısmının ise Gayrettepe'de tutulduğunu belirtirken, henüz emniyet işlemlerine başlanmadığını kaydetti.

Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet

14.55 | Mecidiyeköy'de çok sayıda kişi ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Bir eylemci, polisin dizini üzerine bastırmasına tepki gösterdi.

14.50 | Mecidiyeköy'de müdahale sürüyor. "Her yer Taksim her direniş" sloganıyla polis barikatına yüklenen Devrimci Gençlik Dernekleri'nden gençler gözaltına alındı.

14.02 | 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, saat 14.15’te “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla her yerden Mecidiyeköy Meydan’daki İstanbul Kitapçısı’na doğru yürüyüşe geçeceklerini duyurdu. Polis, müdahale hazırlığı yapıyor.

13.15 | ÇHD İstanbul Şubesi, 9’u avukat olmak üzere gözaltı sayısının 400’ü aştığını açıkladı.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

12.08 | 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamadan:

Kararlıyız: Biz halkın ve gençliğin direniş iradesini çiğnetmeyeceğiz. Emeğimiz, onurumuz, özgürlüğümüz için 1 Mayıs’ta Taksim’e doğru yürüyüşümüz sürüyor. Bitti denilen yerde direnişin sesini yine duyacaksınız. Direnmeye ve yürümeye devam ediyoruz. Şimdiden bu irade ve güçle kazandık. Baskılar ve gözaltılar halkın direnişini durduramadı. Hep birlikte direnişi büyütelim!

12.05 | ÇHD İstanbul Şubesi, 9’u avukat olmak üzere gözaltı sayısının 300’e ulaştığını açıkladı.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

12.00 | Mecidiyeköy Meydanı’nda polis müdahalesi devam ediyor. Koç Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı.

11.55 | Mecidiyeköy’de, Yapı Yol İşçileri Sendikası üyeleri ile Kaldıraç grubu, polis barikatına yüklendi. İşçilerden biri, “Bize Taksim’i yasaklayamazsınız. Ben inşaat işçisiyim, oraları ben inşa ettim” diyerek tepki gösterdi.

11.40 | Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni, Mecidiyeköy'de gözaltına alındı.

11.25 | ÇHD İstanbul Şubesi, aralarında üyeleri Av. Rojhat Tunç, Av. Saruhan Efe Kadaifçi, Av. Lütfi Sabri Batı, Av. Yunus Emre Işık, öğrenci komisyonu üyesi Dilan Tekin ile Av. Arkın Hürtaş’ın da bulunduğu en az 212 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

11.20 | Mecidiyeköy’de polis, eylemcilerin gözaltına alınma anını görüntüleyen bianet editörü Ayşegül Başar'ı engellemeye çalıştı.

11.15 | Şişli’den Taksim'e yürümek isteyen Özgür Dayanışma üyeleri gözaltına alındı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da ablukada kaldı.

11.05 | Taksim Meydanı’na çıkmak için Mecidiyeköy Meydanı’a gelen bir genç ters kelepçeyle gözaltına alındı.

11.00 | Şişli'de yurttaşlar, polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi: “Bu bariyerin arkasında olmaktan herkes utanç duyar.”

10.55 | Şişli, Mecidiyeköy’de polis, basın mensuplarını alandan uzaklaştırdı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelen bir grubun etrafı çevrilirken, bölgeye gözaltı araçları getirildi.

10.50 | 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nde yer alan Eğitim Sen 7 Nolu Şube Kadın Sekreteri Eren Ertin gözaltına alındı.

10.45 | Şişli’den Taksim'e yürümek isteyen DİSK/Enerji-Sen üyeleri gözaltına alındı.

10.40 | Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi 32 kişi gözaltına alındı.

10.40 | Gençlik örgütlerinin birçok noktadan yürüyüşe geçmesinin ardından polis müdahalesi başladı. Müdahale sırasında bir genç, yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

10.35 | Şişli’de polis müdahalesi başladı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelenler gözaltına alınıyor.

10.30 | Gençlik Komiteleri, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

10.25 | Taksim’e yürümek için Şişli Meydanı’nda toplanan 6 genç gözaltına alındı.

10.15 | CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şişli'deki polis ablukasına tepki gösterdi.

10.05 | Polis, 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi'ni ablukaya aldı. Gazeteciler de alandan uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

10.05 | CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekilleri de gruba destek vermek üzere alana geldi.

10.00 | Tertip Komitesi heyeti, yürüyüşe izin verilmesi için polisle müzakere etti; ancak görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine barikat önünde oturma eylemi başlatıldı.

09.50 | Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube: "Mecidiyeköy sokaklarında gözaltılar başladı. Saat 09.50 itibarıyla derneğimize ulaşan gözaltı sayısı 4."

09.45 | Şişli’de Cevahir AVM önünde giriş-çıkışları tamamen kapatan polis, bu güzergâhta çalışan yurttaşlardan “SGK çalışma belgesi” göstermelerini istiyor.

(AB/AD/VC)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2025
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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