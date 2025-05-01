1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi

İstanbul’da yasaklara ve ablukaya rağmen “Taksim halkındır” diyerek çağrı yapan 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, sabahın erken saatlerinden itibaren Şişli, Mecidiyeköy’de toplandı.

Saat 10.30 itibarıyla birçok grup, sloganlar eşliğinde ara sokaklardan yürüyüşe geçti. Bunun ardından polis müdahalesi başladı.

İlk müdahale dalgasının ardından eylemciler, gün boyu çeşitli noktalardan Mecidiyeköy’deki polis barikatını zorladı; müdahaleler de aralıksız devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, saat 19.12’de sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya göre, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, 27 Nisan’da “Taksim halkındır” başlıklı bir açıklama yayımladı ve 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısıyla Şişli Meydanı’nda toplanma 40’a yakın sendika, gençlik örgütü ve sosyalist kurumun inisiyatifiyle kurulan, 27 Nisan’da “Taksim halkındır” başlıklı bir açıklama yayımladı ve 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısıyla Şişli Meydanı’nda toplanma çağrısı yaptı . 29 ve 30 Nisan tarihlerinde ise hem Tertip Komitesi üyelerine hem de 1 Mayıs için Taksim çağrısı yapanlara yönelik polis operasyonları düzenlendi; bu operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

16.40 | İstanbul Valiliği, Taksim’e yürümek isteyen gruplara yönelik polis müdahalesi sonucunda 384 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

1 Mayıs’ta toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığını belirten Valilik, açıklamasında şunları kaydetti:

Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında, yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir.

15.20 | ÇHD İstanbul Şubesi, saat 15.20 itibarıyla gözaltı sayısının yaklaşık 400 olduğunu açıkladı. ÇHD, gözaltına alınanların bir kısmının Vatan'da, bir kısmının ise Gayrettepe'de tutulduğunu belirtirken, henüz emniyet işlemlerine başlanmadığını kaydetti.

Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet

14.55 | Mecidiyeköy'de çok sayıda kişi ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Bir eylemci, polisin dizini üzerine bastırmasına tepki gösterdi.

#1Mayıs2025 | Mecidiyeköy'de çok sayıda kişi ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Bir eylemci, polisin dizini üzerine bastırmasına tepki gösterdi.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/Q4jsxYNHxD — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

14.50 | Mecidiyeköy'de müdahale sürüyor. "Her yer Taksim her direniş" sloganıyla polis barikatına yüklenen Devrimci Gençlik Dernekleri'nden gençler gözaltına alındı.

#1Mayıs2025 | Mecidiyeköy'de müdahale sürüyor. "Her yer Taksim her direniş" sloganıyla polis barikatına yüklenen Devrimci Gençlik Dernekleri'nden gençler gözaltına alındı.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/00aiiJCArk — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

14.02 | 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, saat 14.15’te “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla her yerden Mecidiyeköy Meydan’daki İstanbul Kitapçısı’na doğru yürüyüşe geçeceklerini duyurdu. Polis, müdahale hazırlığı yapıyor.

#1Mayıs2025 📢 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi, saat 14.15’te “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla her yerden Mecidiyeköy Meydan’daki İstanbul Kitapçısı’na doğru yürüyüşe geçeceklerini duyurdu. Polis, müdahale hazırlığı yapıyor.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/x5LtN9iA3t — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

13.15 | ÇHD İstanbul Şubesi, 9’u avukat olmak üzere gözaltı sayısının 400’ü aştığını açıkladı.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

12.08 | 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamadan:

Kararlıyız: Biz halkın ve gençliğin direniş iradesini çiğnetmeyeceğiz. Emeğimiz, onurumuz, özgürlüğümüz için 1 Mayıs’ta Taksim’e doğru yürüyüşümüz sürüyor. Bitti denilen yerde direnişin sesini yine duyacaksınız. Direnmeye ve yürümeye devam ediyoruz. Şimdiden bu irade ve güçle kazandık. Baskılar ve gözaltılar halkın direnişini durduramadı. Hep birlikte direnişi büyütelim!

12.05 | ÇHD İstanbul Şubesi, 9’u avukat olmak üzere gözaltı sayısının 300’e ulaştığını açıkladı.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

12.00 | Mecidiyeköy Meydanı’nda polis müdahalesi devam ediyor. Koç Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı.

11.55 | Mecidiyeköy’de, Yapı Yol İşçileri Sendikası üyeleri ile Kaldıraç grubu, polis barikatına yüklendi. İşçilerden biri, “Bize Taksim’i yasaklayamazsınız. Ben inşaat işçisiyim, oraları ben inşa ettim” diyerek tepki gösterdi.

#1Mayıs2025 | Gözaltıların ardından Kaldıraç ve Yapı Yol İşçileri Sendikası üyeleri Taksim’e çıkmak için Mecidiyeköy Meydan’a geldi.



🗣️ “Bize Taksim’i yasaklayamazsınız. Ben inşaat işçisiyim oraları ben inşaa ettim”



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/Beg17tMHFs — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

11.40 | Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni, Mecidiyeköy'de gözaltına alındı.

11.25 | ÇHD İstanbul Şubesi, aralarında üyeleri Av. Rojhat Tunç, Av. Saruhan Efe Kadaifçi, Av. Lütfi Sabri Batı, Av. Yunus Emre Işık, öğrenci komisyonu üyesi Dilan Tekin ile Av. Arkın Hürtaş’ın da bulunduğu en az 212 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

11.20 | Mecidiyeköy’de polis, eylemcilerin gözaltına alınma anını görüntüleyen bianet editörü Ayşegül Başar'ı engellemeye çalıştı.

11.15 | Şişli’den Taksim'e yürümek isteyen Özgür Dayanışma üyeleri gözaltına alındı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da ablukada kaldı.

#1Mayıs2025 | Şişli’den Taksim'e yürümek isteyen Özgür Dayanışma üyeleri gözaltına alındı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da ablukada kaldı. pic.twitter.com/naGYpO0hjd — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

11.05 | Taksim Meydanı’na çıkmak için Mecidiyeköy Meydanı’a gelen bir genç ters kelepçeyle gözaltına alındı.

#1Mayıs2025 | Taksim Meydanı’na çıkmak için Mecidiyeköy Meydanı’a gelen bir genç ters kelepçeyle gözaltına alındı.



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/nLgdEUseiG — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

11.00 | Şişli'de yurttaşlar, polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi: “Bu bariyerin arkasında olmaktan herkes utanç duyar.”

#1Mayıs2025 | Şişli'de yurttaşlar, polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi.



🗣️ “Bu bariyerin arkasında olmaktan herkes utanç duyar.”



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/kXsVSSl06z — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.55 | Şişli, Mecidiyeköy’de polis, basın mensuplarını alandan uzaklaştırdı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelen bir grubun etrafı çevrilirken, bölgeye gözaltı araçları getirildi.

#1Mayıs2025 | Şişli, Mecidiyeköy’de polis, basın mensuplarını alandan uzaklaştırdı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelen bir grubun etrafı çevrilirken, bölgeye gözaltı araçları getirildi.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/Cw46thn5gb — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.50 | 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nde yer alan Eğitim Sen 7 Nolu Şube Kadın Sekreteri Eren Ertin gözaltına alındı.

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nde yer alan Eğitim Sen 7 Nolu Şube Kadın Sekreteri Eren Ertin gözaltına alındı.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/JLpS4radw4 — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.45 | Şişli’den Taksim'e yürümek isteyen DİSK/Enerji-Sen üyeleri gözaltına alındı.

10.40 | Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi 32 kişi gözaltına alındı.

İşçi Sınıfımızın Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ta Beşiktaş'tan Taksim'e doğru yürüyüşe geçen Yoldaşlarımızdan 32'si haksız, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınanlar arasında Partimizin Genel Sekreter Yardımcısı, MYK Üyeleri, 4… pic.twitter.com/aRIawu9B1y — HKP (@kurtuluspartisi) May 1, 2025

10.40 | Gençlik örgütlerinin birçok noktadan yürüyüşe geçmesinin ardından polis müdahalesi başladı. Müdahale sırasında bir genç, yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

#1Mayıs2025 | Şişli’de, gençlik örgütlerinin birçok noktadan yürüyüşe geçmesinin ardından polis müdahalesi başladı. Müdahale sırasında bir genç, yerde sürüklenerek gözaltına alındı.



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/ss309qm7eV — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.35 | Şişli’de polis müdahalesi başladı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelenler gözaltına alınıyor.

#1Mayıs2025 | Şişli'den polis müdahalesi başladı. 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelenler gözaltına alınıyor.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/2dO9RoiCXs — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.30 | Gençlik Komiteleri, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

10.25 | Taksim’e yürümek için Şişli Meydanı’nda toplanan 6 genç gözaltına alındı.

#1Mayıs2025 | Taksim’e yürümek için Şişli Meydanı’nda toplanan 6 genç gözaltına alındı.



📹 Video: Ali Dinç pic.twitter.com/8anTf0vOrb — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.15 | CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şişli'deki polis ablukasına tepki gösterdi.

#1Mayıs2025 | CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şişli'deki polis ablukasına tepki gösterdi.



📹 Video: Ali Dinç pic.twitter.com/AYLcmbgtSO — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.05 | Polis, 1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi'ni ablukaya aldı. Gazeteciler de alandan uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

10.05 | CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekilleri de gruba destek vermek üzere alana geldi.

#1Mayıs2025 | 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekilleri, Şişli'de.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/1fulyUq1rg — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

10.00 | Tertip Komitesi heyeti, yürüyüşe izin verilmesi için polisle müzakere etti; ancak görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine barikat önünde oturma eylemi başlatıldı.

09.50 | Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube: "Mecidiyeköy sokaklarında gözaltılar başladı. Saat 09.50 itibarıyla derneğimize ulaşan gözaltı sayısı 4."

09.45 | Şişli’de Cevahir AVM önünde giriş-çıkışları tamamen kapatan polis, bu güzergâhta çalışan yurttaşlardan “SGK çalışma belgesi” göstermelerini istiyor.

#1Mayıs2025 | Şişli’de Cevahir AVM önünde giriş-çıkışları tamamen kapatan polis, bu güzergâhta çalışan yurttaşlardan “SGK çalışma belgesi” göstermelerini istiyor.



📹 Video: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/rDWeARliOh — bianet (@bianet_org) May 1, 2025

(AB/AD/VC)