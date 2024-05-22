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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 13:10
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1 Mayıs operasyonlarına karşı dayanışma çağrısı

KESK, bugüne dek 1 Mayıs’a katıldığı için tutuklananların sayısının 54 olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
1 Mayıs operasyonlarına karşı dayanışma çağrısı
Fotoğraf: KESK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulu, 1 Mayıs eylemleriyle ilgili devam eden operasyonlar ve tutuklamalarla ilgili açıklama yaptı.

KESK, iktidar bloğunun, bu operasyonlarla “tüm ülkede fiili OHAL uygulamasına gittiğini” belirtti: “Her sabah göz altılara uyanırken gece bültenlerine de tutuklama haberleri düşüyor. Bu şekilde seçim sonrası tartışmaların yönünü değiştirmeyi ve kamuda tasarruf gibi adı konmamış IMF programlarına karşı gelişebilecek tepkileri frenleyebileceğini hesaplıyor.”

“1 Mayıs’tan 21 gün sonra yeni gözaltılar”

KESK Yürütme Kurulu, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyenlere karşı polis müdahalesinde 215 kişinin gözaltına alındığını, devam eden günlerde de gözaltıların sürdüğünü açıkladı:

“2 Mayıs’ta da şiddet devam etmiş, sadece 1 Mayıs’a katılmış olmaları sebebiyle 29 kişi evlerinden yaka paça gözaltına alınmıştır. Savcılık ve mahkeme aşamalarında 28 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken 38 kişi tutuklanmıştır.

Toplantı ve gösteri hakkımızı kullanmayı engelleyen iktidar gözaltı ve tutuklamaya gerekçe olarak 2911 sayılı yasanın 32. Maddesine muhalefet etmeyi gerekçe gösterdi.

6 Mayıs’ta ikinci operasyonla gözaltına alınan 12 kişi ve son olarak dün aynı gerekçelerle, 1 Mayıs’tan 21 gün sonra yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Belli ki iktidar 1 Mayıs’ı cadı avına dönüştürmüştür. Hala işlemleri devam eden 27 kişi dışında, bugüne kadar 1 Mayıs’a katıldığı için tutuklananların sayısı 54 oldu.

Bu şekilde ne 1 Mayıs’ta hukuku ayaklar altına aldıkları gerçeğini değiştirebilirler ne de yeni saldırı yasaları ve paketlerine karşı gözdağı vererek bizleri sindirebilirler.”

Muhalefete çağrı

KESK, tüm emek, meslek ve demokrasi güçlerini 1 Mayıs’a katıldığı gerekçesiyle düzenlenen gözaltı ve tutuklama operasyonlarına karşı seslerini yükseltmeye, dayanışma içinde olmaya ve mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırdı:

“Arkadaşlarımızdan da Taksim’den de vazgeçmiyoruz. Gözaltı ve tutuklamalar derhal son bulmalı, tutuklananlar, gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.”

(AS)

1 Mayıs 2024
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