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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 12:33
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 12:39
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1 Mayıs kutlu olsun!

bianet olarak işçilerin, ezilen halkların, kadınların, LGBTİ+’ların, hayvanların ve doğanın yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
1 Mayıs kutlu olsun!
Müge çiçeği*, Fotoğraf: Canva

1 Mayıs, emeğin, dayanışmanın ve eşitliğin günü. Güvenceli iş, insanca yaşam ve sömürüsüz bir gelecek için yan yana gelen herkesin günü.

bianet olarak emeği görünür kılmak, baskılara karşı hakikati savunmak için, birlikte üretmenin ve direnmenin gücüne inanarak gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. 

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Fabrikalarda, tarlalarda, ofislerde, ev işlerinde, madenlerde, sokaklarda çalışan; emeğiyle hayatı kuran herkesi selamlıyoruz.

Bu 1 Mayıs’ta, susturulmak istenen seslerin, yok sayılan hakların, görmezden gelinen emeklerin; işçilerin, ezilen halkların, kadınların, LGBTİ+’ların, hayvanların ve doğanın yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz, İşçi Bayramımız kutlu olsun. 

* Özellikle Fransa’da 1 Mayıs, Fête du Muguet (Müge Bayramı) olarak bilinir. İnsanlar birbirine müge çiçekleri verir; bu hem iyi şans hem de emek ve baharın kutlanması anlamına gelir. Müge çiçeği geleneği işçi hareketleriyle birleşerek 1 Mayıs'a özel bir anlam katmıştır. 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2025 müge çiçeği hak odaklı habercilik
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/haber/bu-1-mayis-ta-hayvanlarla-dayanismayi-sec-somuruye-karsi-dur-307020
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1 Mayıs, Müge Çiçeği, Yaz Tatili Hangi Banliyöde?
4 Mayıs 2020
/yazi/1-mayis-muge-cicegi-yaz-tatili-hangi-banliyode-223749
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