1 Mayıs kutlu olsun!

1 Mayıs, emeğin, dayanışmanın ve eşitliğin günü. Güvenceli iş, insanca yaşam ve sömürüsüz bir gelecek için yan yana gelen herkesin günü.

bianet olarak emeği görünür kılmak, baskılara karşı hakikati savunmak için, birlikte üretmenin ve direnmenin gücüne inanarak gazetecilik yapmaya devam ediyoruz.

TUĞÇE YILMAZ YAZDI 1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor

Fabrikalarda, tarlalarda, ofislerde, ev işlerinde, madenlerde, sokaklarda çalışan; emeğiyle hayatı kuran herkesi selamlıyoruz.

Bu 1 Mayıs’ta, susturulmak istenen seslerin, yok sayılan hakların, görmezden gelinen emeklerin; işçilerin, ezilen halkların, kadınların, LGBTİ+’ların, hayvanların ve doğanın yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz, İşçi Bayramımız kutlu olsun.

* Özellikle Fransa’da 1 Mayıs, Fête du Muguet (Müge Bayramı) olarak bilinir. İnsanlar birbirine müge çiçekleri verir; bu hem iyi şans hem de emek ve baharın kutlanması anlamına gelir. Müge çiçeği geleneği işçi hareketleriyle birleşerek 1 Mayıs'a özel bir anlam katmıştır.

(TY)